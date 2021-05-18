59. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın

İzmir
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, 10. kez kupayı kazandı.
İlk Yarı
3. dakikada Hutchinson'un attığı uzun pasla sol kanatta topla buluşan Nkoudou'nun yaptığı ortada kaleci Boffin'den seken topu iyi takip eden Josef de Souza, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
9. dakikada sağ kanattan gelişen Fraport TAV Antalyaspor atağında Gökdeniz'in savunmaya rağmen ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşta, top yandan auta gitti.
24. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Larin'in, Fredy'den sıyrılıp attığı şutta kaleci Boffin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
30. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Hutchinson'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Ghezzal, topla bir süre ilerledikten sonra yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Rosier, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.
39. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınında Hutchinson'un yaptığı vuruşta, direkten dönen top kaleci Boffin'de kaldı.
Müsabakanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci Yarı
59. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, kupayı kazandı.
64. dakikada Fredy'nin pasıyla ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Gökdeniz Bayrakdar'ın şutunda, kaleci Utku topu uzaklaştırdı.
74. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında sağ kanattan aktarılan topu kaleye göndermek isteyen Gökdeniz Bayrakdar'ın topuna son anda müdahale eden Josef de Souza, tehlikeyi önledi.
90+2. dakikada ceza alanı içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Veysel Sarı'nın şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.
Müsabakayı 2-0 kazanan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
Goller Josef de Souza ve Rosier'den
Karşılaşmada takımını 1-0 öne geçiren gole imza atan Josef de Souza, Beşiktaş formasıyla Türkiye Kupası'nda ilk golüne ulaştı. Brezilyalı futbolcu ligde de 2 gole imza atmıştı.
Süper Lig'de 1 golü bulunan Valentin Rosier, Türkiye Kupası'nda Tarsus İdmanyurdu maçının ardından ikinci golünü kaydetti.
Antalyaspor kupada bu sezon ilk kez gol yedi
Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 4. turdan katılan Fraport TAV Antalyaspor, sırasıyla Pendikspor, Beypiliç Boluspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor'u saf dışı bırakmıştı.
Antalya temsilcisi finale kadar kalesinde gol görmediği organizasyonda Beşiktaş karşısında 2 gole engel olamadı.
Müsabakayı protokol tribünden takip eden Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, Beşiktaş'ın 2. golünden sonra ayağa kalkarak tepki gösterdi.
Fraport TAV Antalyaspor 9 değişiklikle sahaya çıktı
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile karşılaşan Fraport TAV Antalyaspor, ligde son oynadığı İttifak Holding Konyaspor müsabakasının ilk 11'inden 9 değişiklikle sahaya çıktı.
Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Fraport Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, İttifak Holding Konyaspor maçının ilk 11'inde 9 değişiklik yaptı. O müsabakada forma giyen Bünyamin Balcı ile Hakan Özmert, Beşiktaş karşısında da şans buldu. Antalya temsilcisi İttifak Holding Konyaspor müsabakasından önce oynadığı Trabzonspor karşısındaki ilk 11'le sahada yer aldı.
Beşiktaş'ta 2 değişiklik
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın aynı statta Süper Lig'de şampiyonluklarını ilan ettikleri Göztepe maçından farklı olarak ilk 11'de 2 isme şans verdi.
Yalçın, kaleci Ersin Destanoğlu ve Gökhan Töre'nin yerine kaleci Utku Yuvakuran ile Necip Uysal'ı oynattı.
İki takımdan 250'şer taraftar müsabakayı takip etti
Daha önce stat kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyirci alınacağı duyurulan ancak İçişleri Bakanlığı’nın 16 Mayıs'ta yayımlanan ve 1 Haziran'a kadar sürecek "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" genelgesi çerçevesinde iptal edilen karar sonrası final müsabakasında her iki takımdan 250'şer müsabakayı izledi.
Aras Kargo, final karşılaşmasının topunu TFF Riva tesislerinden teslim alarak Göztepe Gürsel Aksel Stadı'na taşıdı. Maçın oynandığı topla Ziraat Türkiye Kupası'nı da stada getiren Aras Kargo, saha içi için özel olarak tasarlanan bir mini araçla başlama vuruşu için topu maçın hakemine teslim etti. Mini araç firmanın Instagram hesabı üzerinden maç esnasında düzenlediği bir yarışma ile takipçilerine hediye edilecek.
Beşiktaş 10. kez kupayı kazandı
Beşiktaş, 16. finalinde 10. kez şampiyon oldu.
Siyah-beyazlı takım, 9 sezon aradan sonra finalde mücadele ettiği kupada 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009 ve 2010-2011 sezonlarından sonra bu sezon da mutlu sona ulaştı.
Beşiktaş, 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırmıştı.
Antalyaspor ise 1999-2000'deki finalde Galatasaray'a yenildikten sonra bu sezon Beşiktaş'a mağlup oldu.
Galatasaray'ın 18 kez kupayı kazandığı organizasyonda Beşiktaş 10, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 6, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor da birer kez mutlu sona ulaştı.
Beşiktaş 3. kez duble yaptı
Beşiktaş, 1989-1990 ve 2008-2009 sezonlarının ardından bu sezon da hem lig şampiyonluğu hem de kupa zaferi yaşadı.
Siyah-beyazlı ekip dışında Galatasaray 1962-1963, 1972-1973, 1992-1993, 1998-1999, 1999-2000, 2014-2015 ve 2018-2019'da, Fenerbahçe 1967-1968, 1973-1974 ve 1982-1983'te, Trabzonspor 1976-1977 ve 1983-1984'te iki kupayı birden müzesine götürdü.
Sergen Yalçın 10. isim oldu
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde Türkiye Kupası'nı kazanan 10. isim oldu.
Altaylı Ayfer Elmastaşoğlu 1967'de futbolcu, 1980'de antrenör, Galatasaraylı Fatih Terim, 1976, 1982, 1985'te oyuncu, 1999, 2000 ve 2019'da antrenör, Galatasaraylı Gheorghe Hagi 1999 ve 2000'de futbolcu, 2005'te antrenör, Mustafa Denizli 1980'de Altay'da oyuncu, 1991'de Galatasaray'da ve 2009'da Beşiktaş'ta antrenör, Trabzonsporlu Şenol Güneş 1977, 1978 ve 1984'te oyuncu, 1995 ve 2010'da antrenör, Yılmaz Gökdel 1964, 1965 ve 1966'da Galatasaray'da oyuncu, 1981'de de MKE Ankaragücü'nde teknik adam, Tayfur Havutçu 1997'de Kocaelispor, 1998 ve 2006'da Beşiktaş'ta futbolcu, 2011'de Beşiktaş'ta teknik direktör, Hamza Hamzaoğlu Galatasaray'da 1993'de futbolcu, 2015'te antrenör, Okan Buruk da Galatasaray'da 1993, 1996, 1999 ve 2000'de, Beşiktaş'ta da 2006'da futbolcu, 2018'de de Akhisarspor'da teknik direktör olarak bu başarıya ulaştı.
Beşiktaş, İzmir'de 5. kez kupaya uzandı
İzmir'de 6. kez Türkiye Kupası finaline çıkan Beşiktaş, 5. defa mutlu sona ulaştı.
1983-1984 sezonunda Trabzonspor'a finalde yenilen Beşiktaş, 1989-1990'da Trabzonspor'u, 2005-2006 ve 2008-2009 sezonlarında Fenerbahçe'yi, 2006-2007'de Kayseri Erciyesspor'u ve 2020-2021 sezonunda Fraport TAV Antalyaspor'u yenerek kupaya uzandı.
Beşiktaş, yılı 3 kupayla kapatabilir
Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, bu yıl içinde oynanması halinde TFF Süper Kupa'da karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor'u yenerse 3. kupasına ulaşacak.
Bakan Kasapoğlu da tribünde
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.
Bakan Kasapoğlu, final maçını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile protokol tribününden takip etti.
TFF'den Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'a tebrik
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF),sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ı tebrik ederiz." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.