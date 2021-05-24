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Milli futbolcu Okay Yokuşlu, A Milli Takımı'nın hazırlık kampına katılmak üzere geldiği Antalya Havalimanı'nda açıklamalarda bulunuyor
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Spor, Futbol, EURO 2020

A Milli Futbol Takımı EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, Azerbaycan ile oynayacağı hazırlık maçının hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 24.05.2021
A Milli Futbol Takımı EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, millilerin kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, basına kapalı gerçekleştirildi.

A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan'ın da izlediği idmanda, İrfan Can Kahveci fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Bugün Antalya'ya gelen Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür ve Orkun Kökçü de kampa katıldı.

Ay-yıldızlılar, çalışmalarına yarın devam edecek.

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