Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta, Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı'na katıldı
logo
Spor, Futbol

Mourinho'dan Fenerbahçe'deki olağanüstü genel kurulla ilgili açıklama

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, sarı-lacivertli kulübün olağanüstü genel kurulunun kendisini hiç ilgilendirmediğini söyledi.

Yunus Kaymaz  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
Mourinho'dan Fenerbahçe'deki olağanüstü genel kurulla ilgili açıklama

Londra

Portekizli teknik adam, ligde yarın Rio Ave ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Mourinho, Fenerbahçe'de dün yapılan olağanüstü genel kurulda başkanın değişmesiyle ilgili soruya, "Fenerbahçe seçimleri beni gerçekten ilgilendirmiyor. Bana, (Ali Koç'un) yeniden seçilmemesiyle mutlu olup olmadığımı sorarsanız, hayır, mutlu değilim. Kazansaydı ve bana yine sorsaydınız, mutlu olur muydum, hayır, olmazdım. Oradaki hayatım kısa sürdü, az yoğunluk, az empati, az tutku ile geçti. Orada kalan oyuncular için her şeyin yolunda gitmesini diliyorum." yanıtını verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yaz aylarında Benfica Kulübü Başkanı Rui Costa ya da sportif direktör Mario Branco ile herhangi bir temasının olmadığını aktaran Mourinho, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece futbolla tanıdığım bir kişiyle çok yakın arkadaş olmak zordur. Eğer bir yıl içinde aramızda önemli bir şey inşa ettiysek, karşı tarafta ciddi bir profesyonel vardı ve Benfica’ya geldiğinde Fenerbahçe’ye karşı oynama ihtimali yüzde 25 olduğunda, temasımız sona erdi. Sıfır temas oldu. Benfica, Karabağ’a kaybettiğinde, ben karımla Barcelona’daydım ve ertesi gün başkan aradı ve bana konuşmamızın anlamlı olup olmadığını sordu. Ben de konuşabileceğimizi söyledim. Ve hikaye burada bitti. Bana inanmak isterseniz, teşekkür ederim. Hayal ürünü şeylere inanmak, hikayesi olmayan bir hikayeyi beslemek isterseniz, yapabileceğim bir şey yok."

Sezon sonuna kadar takım çalıştırmasa Benfica'dakinden daha fazla para kazanacağını dile getiren deneyimli teknik adam, "Evde kalsaydım, ailemin tadını çıkarsaydım, Londra'da yaşasaydım, ailemi Portekiz'e getirseydim Benfica’da çalışmaktan daha fazla para kazanırdım. Peki, neden buradayım? Çünkü çalışmayı çok seviyorum. Benfica'nın hedefleri doğrultusunda mücadele etmeyi çok özledim. Şampiyonluk için oynamayı özledim. Roma'da ve Fenerbahçe'de şampiyonluk için oynama fırsatım olmadı. Bu benim için hem teknik direktör hem de insan olarak harika bir fırsat." ifadelerini kullandı.

