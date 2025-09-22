Dolar
Antalya Demre'de toptancı halinde patlama meydana geldi
logo
Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan maçı biletleri yarın genel satışa çıkacak

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile yapacağı maçın biletleri yarın satışa sunulacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan maçı biletleri yarın genel satışa çıkacak Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda TSİ 21.45'te oynanacak maçın biletleri yarın 13.00'te satışa çıkacak.

Karşılaşmanın misafir tribün biletleri bin 750 liradan satılacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, biletlerini www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan alabilecek.

