Dolar
41.39
Euro
48.62
Altın
3,685.78
ETH/USDT
4,486.40
BTC/USDT
115,485.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Kasımpaşa ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

Can Öcal  | 21.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
Kasımpaşa ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak/AA

İstanbul

2. dakikada Ali Yavuz Kol'un kaleci Ederson'a yaptığı baskı sonucunda altıpas çizgisi önünde meşin yuvarlakla buluşan Hajradinovic'in şutunda top üstten auta çıktı.

3. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında penaltı noktasının gerisindeki Asensio'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Gianniotis'in ellerinin arasından ağlarla buluştu: 0-1.

32. dakikada Asensio'nun pasında topla buluşan Oosterwolde'nin ceza sahası dışından sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

42. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 1-0 üstün tamamladı.

-İkinci yarı

53. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta arka direkte bulunan Gueye'nin vuruşunda, kaleci Ederson meşin yuvarlağı önledi.

64. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Owusu'nun kullandığı taç atışında topla buluşan Ben Ouanes, İrfan Can Kahveci'den sıyrıldıktan sonra ceza sahasına doğru ortasını açtı. Hajradinovic'in penaltı noktası civarından bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

72. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Skriniar, topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

86. dakikada Ben Ouanes'in pasında sol kanatta topla buluşan Owusu'nun ortasında arka direkteki Gueye kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+10. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla savunmanın arkasına sarkan En-Nesyri'nin ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta top üstten auta çıktı.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya ilişkin paylaşım
Artvin'de tarihi köprünün yıkılma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Teknoloji üretmeyen sadece tüketen ülkelerin bir geleceği yoktur
İletişim Başkanı Duran'dan İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin'i devlet olarak tanımasına ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Memişoğlu BM Genel Kurulu'na hitap edecek

Benzer haberler

Kasımpaşa ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı

Kasımpaşa ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı

Fenerbahçe Kulübünün yeni başkanı Sadettin Saran oldu

Fenerbahçe Kulübü seçimli olağanüstü genel kurulunda oy verme işlemi tamamlandı

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu başladı

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu başladı
Fenerbahçe'de Ali Koç'un 4. kongre heyecanı

Fenerbahçe'de Ali Koç'un 4. kongre heyecanı
Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 45. kez rakip olacak

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 45. kez rakip olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet