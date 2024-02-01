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Ekonomi

Ziraat Bankası'ndan ihracatçıya "5 milyon dolar" ve "150 milyon lira" alternatifli destek paketi

Ziraat Bankası'nın, "İhracata Tam Destek Kredi Paketi" ile ihracatçı firmalar, 5 milyon dolar veya 150 milyon liraya kadar uygun maliyetli ihracat kredisinden yararlanabilecek.

Muhammed Said Tanıl  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Ziraat Bankası'ndan ihracatçıya "5 milyon dolar" ve "150 milyon lira" alternatifli destek paketi

Istanbul

Ziraat Bankası, ihracat yapan firmalara için "İhracata Tam Destek Kredi Paketi" uygulamasını başlattığını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolle, Türkiye ekonomisinin temel dinamiklerinden olan ihracatçı firmalara yönelik yeni bir kredi paketi devreye alınırken, söz konusu firmalar 5 milyon dolar veya 150 milyon liraya kadar uygun maliyetli ihracat kredisinden yararlanabilecek.

Birlik üyesi firmaların, tercihleri doğrultusunda rotatif veya taksitli kredi seçeneklerinden birini tercih edebilecekleri aktarılan açıklamada, rotatif kredi seçeneğinde vadenin 12 ay olacağı, limit dahilinde asgari her kullandırım tutarı ve doğan ihracat taahhüt tutarı kadar ihracat bedellerinin bankaya yönlendirilmesi durumunda toplam vadenin 36 ayı aşmayacak şekilde azami 2 kez yenilenebileceği bildirildi.

Açıklamada, taksitli kredi seçeneğinde vade süresinin azami 24 ay olarak uygulanacağı belirtilirken, paket kapsamında KGF teminatı ile yalnızca taksitli kredilerin kullandırılabileceği ifade edildi.

"4 binden fazla ihracatçı firmamıza 1 milyar doların üzerinde finansman desteği sağladık"

Açıklamada protokole ilişkin görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, şunları kaydetti:

"Bugün TİM ile imzaladığımız protokol ile birlikte ülkemizin en temel dinamiklerinden biri olan ihracatçılarımıza kesintisiz destek vermeye devam ediyoruz. Bilindiği üzere 28 Ağustos 2023 tarihinde aralarında Bankamızın da yer aldığı 'Vade(Siz) İhracat Kredi Paketi' protokolü ile sadece Ziraat Bankası olarak 4 binden fazla ihracatçı firmamıza 1 milyar doların üzerinde finansman desteği sağladık. Bugün de ihracatçılarımızın finansman ihtiyaçlarını karşılayabileceği 'İhracata Tam Destek Kredi Paketimizi' hayata geçiriyoruz. Bu kredi paketimiz ile ihracatçılarımızın dünya ile rekabetini kolaylaştırmakla beraber, ülkemizin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyümesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ziraat Bankası olarak bundan sonra da ihracatçılarımıza destek vermeye devam edeceğiz."

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefi ile başladıklarını ifade etti.

2028'de 375 milyar dolarlık mal ve 200 milyar dolarlık hizmet ihracatı öngördüklerini belirten Gültepe, "Bütün bu hedeflerimize ulaşabilmemiz için daha çok üretmek, yüksek teknolojiyle, tasarımla ve inovasyonla ürettiğimize değer katmak zorundayız. Bütün bu çalışmalar için firmalarımızın uygun koşullarda finansmana erişebilmeleri hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gültepe, 5 ay önce Ziraat Bankası'nın da aralarında bulunduğu kamu ve özel 11 banka ile imzaladıkları protokolle 5 binden fazla ihracatçıya yaklaşık 2 milyar dolarlık uygun maliyetli bir kredi imkanı sunduklarını hatırlatarak, "Bu kez Ziraat Bankası ile ihracatçılarımız için yine çok anlamlı bir finansman paketine imza atıyoruz. 'İhracata Tam Destek Kredi Paketi' için Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'a teşekkür ediyorum. Paketin ihracat ailemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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