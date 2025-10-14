Dolar
41.83
Euro
48.51
Altın
4,136.56
ETH/USDT
3,958.60
BTC/USDT
111,510.00
BIST 100
10,369.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

Borsada açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak

BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.

Mahmut Çil  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Borsada açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak

İstanbul

Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Duyuruda, "Saat 16.19.40 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
ARES Tersanesi, ilk ARES 18 SAR botunun kaynak törenini gerçekleştirdi
TİKA, Namibya'da eğitim ve kalkınmaya desteğini sürdürüyor
Tekirdağ'da Naip Barajı'nın doluluk oranı yağışlara rağmen artmadı
"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturmada adli tıp görüşünü açıkladı

Benzer haberler

Borsada açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak

Borsada açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa haftaya düşüşle başladı
İstanbul'daki borsa yatırımcılarının toplam portföyü 3,1 trilyon liraya yükseldi

İstanbul'daki borsa yatırımcılarının toplam portföyü 3,1 trilyon liraya yükseldi
Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına ve ABD'de hükümetin açılma sürecine odaklandı

Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına ve ABD'de hükümetin açılma sürecine odaklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet