Dolar
41.82
Euro
48.58
Altın
4,132.75
ETH/USDT
4,119.20
BTC/USDT
112,378.00
BIST 100
10,316.40
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,27 değer kaybederek 10.316,40 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 239,78 puan azalırken, toplam işlem hacmi 117,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,46, holding endeksi yüzde 0,70 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek yükselen yüzde 2,26 ile turizm, en çok değer kaybeden yüzde 6,55 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, Çin ile ABD arasındaki ticaret gerginliğine dair haber akışı yatırımcıların odağındaki yerini korurken, BIST 100 endeksi iletişim ve bankacılık endeksi öncülüğündeki satışlarla günü negatif seyirle tamamladı.

Uluslararası Para Fonu, küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3'ten yüzde 3,2'ye çıkarırken, gelecek yıl için yüzde 3,1'de tuttu. Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5, gelecek yıl 3,7 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Türkiye için ortalama enflasyon tahminlerinin bu yıl için yüzde 34,9 ve gelecek yıl için yüzde 24,7 olduğu belirtilen raporda, işsizlik oranına ilişkin beklentilerin de bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 8,3 olduğu kaydedildi.

Analistler, yarın yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi ve Üretici Fiyat Endeksi, Japonya'da sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de ise New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle yarın kamu kurumlarına ait veri akışı olmayacağını hatırlatan analistler, BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.100 puan seviyelerinin destek, 10.400 ve 10.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

