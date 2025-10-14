Dolar
Ekonomi, Yapay zeka

Walmart ve OpenAI'dan yapay zeka destekli alışveriş için işbirliği

ABD'li perakende şirketi Walmart, müşterilerin ChatGPT üzerinden doğrudan alışveriş yapmasını sağlayacak yapay zeka destekli alışveriş deneyimi geliştirmek üzere OpenAI ile işbirliği yaptığını duyurdu.

Dilara Zengin Okay  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Walmart ve OpenAI'dan yapay zeka destekli alışveriş için işbirliği

Washington

Walmart'tan yapılan açıklamada, şirketin yapay zeka odaklı alışveriş deneyimi sunmak için OpenAI ile ortaklık kurduğu belirtildi.

Açıklamada, bu ortaklığın müşterilerin Walmart'tan alışverişlerini doğrudan ChatGPT üzerinden yapmasına olanak tanıyacağı aktarıldı.

Walmart'ın ürün kataloglarını geliştirmek, müşteri hizmetleri çözüm süreçlerini iyileştirmek ve çalışanlar arasında yapay zeka farkındalığını artırmak gibi alanlarda halihazırda bu teknolojiyi kullandığı belirtilen açıklamada, yapay zeka odaklı alışveriş sayesinde perakende deneyiminin proaktif hale dönüşeceği ve müşterilerin ihtiyaçlarını onlar fark etmeden önce öngörmelerine yardımcı olacağı ifade edildi.

