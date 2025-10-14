Dolar
Teknoloji, Yapay zeka

Google ve Dünya Bankasından yükselen piyasaların dijital altyapısı için işbirliği

Google ve Dünya Bankası Grubu, yükselen piyasa ekonomileri için yapay zeka destekli kamusal dijital altyapı oluşturmak üzere işbirliğine gitti.

Dilara Zengin Okay  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Washington

Washington

ABD'li teknoloji şirketi Google'dan yapılan açıklamada, şirketin, yükselen piyasalarda dijital dönüşümü hızlandırmak için Dünya Bankası Grubu ile yeni bir ittifak kurduğu belirtildi.

Açıklamada, Google ve Dünya Bankası Grubunun, yükselen piyasalar için yapay zeka destekli kamusal dijital altyapı oluşturmak üzere işbirliği yaptığı ifade edildi.

Bu işbirliğinin, vatandaşların temel hizmetlere erişimini kolaylaştıracak dijital altyapı işlevi gören Açık Ağ Yığınları'nın (Open Network Stacks) uygulanmasına odaklandığı belirtilen açıklamada, Google Cloud'un Gemini modelleri de dahil yapay zeka teknolojisini Dünya Bankası Grubunun kalkınma uzmanlığıyla birleştiren bu girişimin, hükümetlerin tarım, sağlık ve beceri geliştirme gibi kritik alanlar için hızlıca birlikte çalışabilir ağlar oluşturmasına yardımcı olacağı kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların basit cihazlarda bile 40'tan fazla dilde bu yapay zeka destekli hizmetlerle etkileşimde bulunabileceği belirtildi.

