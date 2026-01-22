Dolar
Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılacak uluslararası organizasyonlarla ilgili düzenlemeye gidildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce tertiplenecek uluslararası organizasyonlardan Cumhurbaşkanı tarafından belirlenenlerin yürütülmesine yönelik mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usuller belirlendi.

Mehmet Can Toptaş  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılacak uluslararası organizasyonlarla ilgili düzenlemeye gidildi

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar, Genel Müdürlük tarafından yapılacak uluslararası organizasyon ve toplantılardan Cumhurbaşkanı tarafından belirlenenler için yurt içinde ve dışında yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları içeriyor.

Buna göre, söz konusu organizasyon ve toplantılardan, hangilerinin Türkiye Cumhuriyeti adına yapılacağı Cumhurbaşkanı onayı ile belirlenecek.

Mal ve hizmet alımları doğrudan alım usulüyle temin edilecek ve Kamu İhale Kanunu kapsamındaki parasal limitlere tabi olmayacak.

Alımlarda, ilana çıkılması, geçici veya kesin teminat alınması ve sözleşme yapılması gibi şartlar aranmayacak. Alım yapılmadan önce her türlü fiyat araştırması yapılarak yaklaşık maliyet hesaplanacak.

Alım komisyonu kurularak yapılan alımlarda komisyon, tekliflerin idari ve teknik şartnameye uygunluğunu ve istekli firmaların sundukları belgelerin yeterliliğini değerlendirecek.

Sözleşmenin imzalanacağı tarihte alım üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunlu olacak, yasaklı ise sözleşme imzalanmayacak.

İhtiyaç duyulması ve ekonomik olması halinde alım bedelinin harcama yetkilisinin onayıyla en çok yüzde 20'sine, Bakanın onayı ile de en çok yüzde 50'sine kadar artış yapılabilecek.

Alımlarda her türlü yasak fiil ve davranışlarla, isteklilerin ve görevlilerin ceza sorumluluğuna ilişkin hususlarda Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nda yer alan hükümler uygulanacak.

