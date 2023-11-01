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Ekonomi

Türk Yatırım Fonu Kuruluş Anlaşması'na dair kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Türk Yatırım Fonu Kuruluş Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kemal Karadağ, Gazi Nogay  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Türk Yatırım Fonu Kuruluş Anlaşması'na dair kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

TBMM

TBMM Genel Kurulunda kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin birinci bölümünde yer alan 11 maddenin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi.

Aranın ardından Komisyonun yerine oturmaması üzerine sıradaki, Türk Yatırım Fonu Kuruluş Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Üç maddeden oluşan teklif kabul edildi.

Kanunla, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Yatırım Fonu'na olan sermaye iştiraki taahhüdü ve bu taahhüt çerçevesinde yapılacak ödemeler 100 milyon ABD doları karşılığını geçemeyecek. Cumhurbaşkanının, belirtilen tutarı beş katına kadar artırma yetkisi bulunacak.

Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) 8'inci Devlet Başkanları Zirvesi'nde, Türk Yatırım Fonu'nun üye ülkeler tarafından "eşit sermaye katkısı ve eşit oy hakkı" ilkesi çerçevesinde kurulmasına karar verilmişti. Bu kapsamda, "Türk Yatırım Fonu Kuruluş Anlaşması", 16 Mart 2023'te Ankara'da gerçekleştirilen TDT Olağanüstü Zirvesi'nde imzalanmıştı.

Fon, bölge içi ticaret hacmini artırmayı ve ekonomik faaliyetleri destekleyerek TDT ülkelerinin ekonomik kalkınmasına destek olmayı amaçlıyor.

Fon kaynakları aracılığıyla üye ülkelerde KOBİ'Iere finansman sağlanması, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla eş finansman yapılması, üretim kapasitesinin genişletilmesi, dijital altyapının güçlendirilmesi ve çeşitli sektörlerde kalkınma projelerinin desteklenmesi planlanıyor.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi 7 Kasım Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

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