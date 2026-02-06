Turizm Yatırım Forumu'nda küresel turizm yatırımları ele alınacak
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, Turizm Yatırım Forumu'nda paydaşlarıyla bir araya gelerek, sektörün ekonomiye katkısını artırmak için işbirliği yapacaklarını belirtti.
İstanbul
TTYD ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin desteği ve Türkiye İş Bankası'nın ana sponsorluğunda düzenlenecek Turizm Yatırım Forumu'na (Tourism Investment Forum-TIF 2026) yönelik basın buluşmasında konuşan Narin, 10-11 Şubat'ta 2 gün boyunca sürecek forumda küresel turizm yatırım gündemini görüşeceklerini söyledi.
1980 ve 1990'lardan sonra dünyadaki globalleşme eğiliminin artmasıyla turizmin de muazzam bir büyüme gösterdiğini belirten Narin, küresel ölçekte 1,5 milyar insanın seyahat ettiğini, uluslararası havalimanları ve uçak sisteminin daha da gelişmesi sebebiyle 10,9 trilyon dolar ekonomiye katkısı olan dünya turizminin 2034'de 16 trilyon dolara çıkacağının tahminlerde yer aldığını anlattı.
Türkiye'deki turizmi geliştirmek adına TTYD'nin Turizm Yatırım Forumu'nu devam ettirdiğini belirten Narin, "Burada paydaşlarımızla bir araya geliyoruz ve bu sektörün küresel ekonomiye olan katkısını, içinde nerede olabileceğimizi anlamaya, geliştirmeye ve uluslararası paydaşlarımızla işbirliği yapmaya çalışıyoruz." dedi.
Narin, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Türk turizmi rekorlar kırmaya devam ediyor. 2015'te 31,5 milyar dolar olan turizm geliri 2025'te 65 milyar dolara çıkmış. 10 yıl içerisinde yüzde 107 artış yapmış. Son 10 yılda da yüzde 54'e yakın ziyaretçi başına ortalama gelirde de büyüme 757 dolardan 1020 dolara yükselmiş. Bu perspektifte bakarsak Türk turizmi Türkiye ekonomisinin taşıyıcı kolonu olmaya devam edecek. Orta Vadeli Plan'da ve gelecekte daha da büyüyerek pozisyon alacak. Bu nedenle biz TTYD olarak uluslararası bu forumumuzda 30'a yakın panel, 100'e yakın konuşmacıyla uluslararası ve ulusal, kendi konusunda ihtisas sahibi paydaşlarımızı davet ettik ve burada çok çeşitli konularda çeşitli başlıklarda konuşmalarımız olacak."
Amaçlarının markalaşma olduğunu ve ziyaretçi başına 1020 dolar olan ortalama geliri artırmanın son derece önemli olduğunu dile getiren Narin, şöyle devam etti:
"Turizmin genel irdelemesine bakarsak 63-64 milyar dolarlık gelirden bahsediyoruz ama bu gelirin önümüzdeki dönemde artması için daha farklı hamlelere ihtiyacımız olduğunu hepimiz biliyoruz. Gelirlerimizi anlamaya çalışıyoruz. İstatistiksel olarak bunların daha inceltilmesi gerektiğini görüyoruz. İstanbul'un ortalama gelirinin ne olduğu, Antalya'nın ortalama gelirinin ne olduğunu görmemiz, algılamamız çok önemli önümüzdeki 10 yıllık programları yapma açısından. Bunu da uluslararası kurumlar bize sunumlarında anlatacaklar."
TTYD İcra Kurulu Üyesi Ece Demirpençe de forumla ilgili olarak sektörü kapsayan, birbirinden değerli konuşmacıların, katılımcıların olduğunu, sektörün her boyutunun etkinlikte değerlendirileceğini kaydetti.
İlk gün daha çok global ekonomiye, global turizme odaklanan paneller, yerli ve yabancı üst düzey temsilcilerin bir arada olduğu ve turizmin genel perspektifinin konuşulduğu bir gün olacağını aktaran Demirpençe, "Forumun ikinci gününde işin mutfeğına ineceğiz. Sektörün problemlerini, fırsatlarını, güçlü yanlarını, geliştirilmesi gereken alanlarına odaklandığımız bir gün olacak. Bunların başında hava taşımacılığı ile başlayacağız. Otel yatırımlarındaki trendleri konuşuyor olacağız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.