Dolar
41.37
Euro
48.54
Altın
3,643.11
ETH/USDT
4,721.60
BTC/USDT
115,897.00
BIST 100
10,372.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail'in ablukasını kırma hedefiyle İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Tunus’un Binzert Limanı’ndan Gazze'ye hareket edecek.
logo
Ekonomi

Trabzon'da hamsinin kilogramı 100 liradan satışa sunuldu

Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 100 liradan satılıyor.

Duyğu Avunduk  | 13.09.2025 - Güncelleme : 13.09.2025
Trabzon'da hamsinin kilogramı 100 liradan satışa sunuldu Fotoğraf: Duygu Avunduk / AA

Trabzon

Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında, hamsi, istavrit, mezgit ve çipura gibi balık türleri yerini aldı.

Hamsi, mezgit ve istavritin kilogramı 100 liradan, çipuranın 450, tirsinin 150, levreğin 400, somonun kilogramı ise 250 liradan satışa sunuldu.

Balıkçı Kadir Pınar, AA muhabirine, hamsinin bu sezon tezgahlardaki yerini, geçmiş yıllara göre daha erken aldığını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Balık fiyatlarının uygun olduğunu belirten Pınar, bol çeşidin yer aldığı tezgahlarda hamsi ve istavritin 100 liradan satıldığını ifade etti.

Pınar, vatandaşların özellikle hamsiye ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Balıkçı Erkan Keleş de bu yıl palamudun az, hamsinin fazla olduğunu belirtti.

Gülümser Beşikçi de balıkların taze olduğunu, akşam yemeği için hamsi ve mezgit aldığını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
DMM, "MHRS hacklendi, hasta bilgileri sızdırıldı" iddiasını yalanladı
THY'den A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 final maçı için Riga'ya ek sefer
Avrupa Müslüman Forumu, İsrail'in Gazze soykırımına karşı Şanlıurfa'da toplantı düzenledi
Bakan Fidan, İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi kapsamında yarın Doha'daki Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Benzer haberler

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Sikan, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Sikan, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek

Trabzon'da hamsinin kilogramı 100 liradan satışa sunuldu

Karadenizli balıkçıların tezgahlarında yeni sezonda en çok istavrit yer alıyor

Trabzonspor, Andre Onana'yı bir yıl kiraladığını açıkladı

Trabzonspor, Andre Onana'yı bir yıl kiraladığını açıkladı
Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana, Trabzon'a geldi
Ağlara erken takılan hamsi balıkçının yüzünü güldürdü

Ağlara erken takılan hamsi balıkçının yüzünü güldürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet