Dolar
41.29
Euro
48.38
Altın
3,622.44
ETH/USDT
4,422.90
BTC/USDT
113,935.00
BIST 100
10,662.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Ağlara erken takılan hamsi balıkçının yüzünü güldürdü

1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçıların yüzünü, ağlara erken takılan hamsi güldürdü.

Gökhan Güçüklüoğlu  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
Ağlara erken takılan hamsi balıkçının yüzünü güldürdü Fotoğraf: Gökhan Güçüklüoğlu/AA

Sinop

Av sezonuyla ekmeğini denizden çıkaran balıkçılar, ağlarını Karadeniz’e bırakarak hamsi, mezgit, barbun ve istavrit gibi balık türlerini avlayıp limanlara dönüyor.

Palamut umuduyla sezonu açan ancak bu balığın az avlanması nedeniyle beklentisini karşılayamayan balıkçıların yüzü, ağlarına erken takılan hamsi ile güldü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta tezgahlar, bol miktarda avlanan hamsiyle süslendi.

Vatandaşların da rağbet gösterdiği hamsi, kilogramı 200 liradan satışa sunuldu.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, sezonun verimli geçmediğini söyledi.

Palamut beklentisiyle sezonu açtıklarını ancak ağlarının boş kaldığını vurgulayan Ünlü, normal şartlarda ekim ve kasım aylarında bekledikleri hamsinin ağlarına erken takılmaya başladığını kaydetti.

Ünlü, palamut açığını hamsi ile kapatmaya çalışacaklarını dile getirerek, "Palamut olmayınca hamsi ağlarımıza erken takıldı. Şu an tezgahlarımızda hamsi var. Fiyatı uygun, vatandaşlar da ilgi gösteriyor." dedi.

Balıkçı İbrahim Coşkun ise bu sezon umutlarının hamsi olduğunu vurgulayarak, "Hamsi avcılığı iyi başladı. Bu sene palamut olmadığı için hamsi bol olur diye düşünüyoruz. Bugünden itibaren kayıklar da yavaş yavaş hamsi avlıyor. Vatandaşlar da hamsiyi özledi. Geçen sene fazla olmamıştı palamuttan kaynaklı. Hamsiye rağbet çok." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'da kuraklığın etkisiyle su kaynakları dip seviyeleri gördü
Bakan Göktaş, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı'nda konuştu
MSB: İsrail'in terörizmi devlet politikası haline getirdiği, barışa karşı olduğu gözler önüne serilmiştir
İçişleri Bakanı Yerlikaya Emniyet Genel Müdürlüğü atamalarını duyurdu
Gurbetçi sezonunda sınır kapılarından 5 milyona yakın yolcu geçiş yaptı

Benzer haberler

Ağlara erken takılan hamsi balıkçının yüzünü güldürdü

Ağlara erken takılan hamsi balıkçının yüzünü güldürdü

Bu sezon hamsi bolluğu yaşanması bekleniyor

Sakarya'da balıkçılar denize açılmaya hazır

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet