Sinop'ta sonbahar güzelliği seyirlik manzaralar sunuyor
Sinop'un Ayancık ilçesindeki gür ormanlarda sonbahar güzelliği yaşanıyor.
Sinop
İlçeyi çevreleyen ve sonbaharın gelişiyle sarı ve turuncu renklere bürünen ormanlar, doğaseverlere seyirlik manzaralar sunuyor.
Ormanla iç içe yaşam süren köylerdeki vatandaşlar ise sonbahar renklerinin içinde mevsimin tadını çıkarıyor.
Bölgedeki ormanlarda oluşan sonbahar renkleri dronla da görüntülendi.
