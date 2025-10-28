Dolar
41.96
Euro
48.92
Altın
3,909.52
ETH/USDT
4,133.00
BTC/USDT
114,403.00
BIST 100
10,906.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Sinop'ta sonbahar güzelliği seyirlik manzaralar sunuyor

Sinop'un Ayancık ilçesindeki gür ormanlarda sonbahar güzelliği yaşanıyor.

Ahmet Can Akyol  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
Sinop'ta sonbahar güzelliği seyirlik manzaralar sunuyor Fotoğraf: Ahmet Can Akyol/AA

Sinop

İlçeyi çevreleyen ve sonbaharın gelişiyle sarı ve turuncu renklere bürünen ormanlar, doğaseverlere seyirlik manzaralar sunuyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ormanla iç içe yaşam süren köylerdeki vatandaşlar ise sonbahar renklerinin içinde mevsimin tadını çıkarıyor.

Bölgedeki ormanlarda oluşan sonbahar renkleri dronla da görüntülendi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Casusluk" soruşturmasında hazırlanan MASAK raporunda, Merdan Yanardağ'a zarfla para verildiği iddiası
Manisa'da 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Malatya'da yapılan deprem bölgesinin en büyük köy konutu projesinde sona yaklaşıldı
Ankara YHT Garı 9 yılda 40 milyondan fazla yolcuyu ağırladı
Yıllar sonra aydınlatılan cinayetin zanlısı, cesedin bulunduğu mağaraya 7 kez gitmiş

Benzer haberler

Sinop'ta sonbahar güzelliği seyirlik manzaralar sunuyor

Sinop'ta sonbahar güzelliği seyirlik manzaralar sunuyor

Ankara'daki Karagöl Tabiat Parkı sonbahar renklerine büründü

Sinop'ta "fesleğen mantarı" yöre halkına gelir kapısı oluyor

Malatya'daki kayısı bahçelerinde sonbahar renkleri hakim oldu

Malatya'daki kayısı bahçelerinde sonbahar renkleri hakim oldu
Kars’taki Keklik Vadisi'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor

Kars’taki Keklik Vadisi'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor
Sakarya'da Acarlar Longozu ve Büyük Melen havzası sonbaharın tonlarıyla renklendi

Sakarya'da Acarlar Longozu ve Büyük Melen havzası sonbaharın tonlarıyla renklendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet