Spor, Futbol

Trabzonspor, Andre Onana'yı bir yıl kiraladığını açıkladı

Trabzonspor, Manchester United'dan Kamerunlu kaleci Andre Onana'yı bir yıl kiraladığını açıkladı.

Seyit Ahmet Eksik, Selçuk Kılıç  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
Trabzonspor, Andre Onana'yı bir yıl kiraladığını açıkladı

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Andre Onana'nın bedelsiz olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Andre Onana ile bir yıllık anlaşma yapıldığı aktarılan açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 2025-2026 futbol sezonu için 3 milyon 510 bin dolar garanti ücret ve 1 milyon 755 bin dolar imza ücreti ödenecektir." denildi.Trabzonspor, Onana transferiyle 200’üncü yabancı futbolcusunu kadrosuna kattı

Trabzonspor, İngiltere'nin Manchester United ekibinden kadrosuna kattığı Andre Onana ile 58 yıllık tarihinde 200'üncü yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi.

29 yaşındaki deneyimli kaleci ile kiralık olarak sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan bordo-mavililer, bugüne kadar 54 ülkeden futbolcu transferi yaptı.

1970-1971 sezonunda ikinci ligde oynadığı dönemde Rumen oyuncu Reculen Koska ile anlaşarak ilk yabancı oyuncu transferini gerçekleştiren bordo-mavililer, Süper Lig'de ise 1985-86 sezonunda Alman oyuncu Jürgen Groh'a ilk olarak imza attırmıştı.

Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular Brezilyalı oldu. Bordo-mavili takım, Güney Amerika ülkesinden 18 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibi, Belçika'dan 9, Slovakya ve Polonya'dan da 8'er oyuncu transfer etti.

4. Kamerunlu oyuncu

Andre Onana, Trabzonspor tarihindeki 4. Kamerunlu oyuncu oldu.

Bordo-mavili takımda daha önce Kamerunlu oyuncular Stephane Mbia, Rigobert Song ve Jean Jacques Misse Misse forma giymişti.

7 sezon sonra yabancı kaleci

Trabzonspor'da 7 sezon sonra yabancı bir kaleci forma giyecek.

En son 2017-2018 sezonunda Kosta Rikalı kaleci Esteban Alvarado'yu kadrosunda bulunduran bordo-mavililerde daha sonra Türk isimler, kaleyi korumuştu.

Doğan döneminde 30. yabancı transfer

Bordo-mavili kulüpte Mart 2023'te göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan döneminde 30 yabancı oyuncu transfer edildi.

Doğan döneminde Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meunier, Nwakaeme, Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov, Folcarelli, Pina, Augusto, Olaigbe, Olulai, Bouchouari, Muçi ve Onana kadroya dahil edildi.

