Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), İngiliz enerji devi bp ile petrol ve doğal gaz alanında stratejik iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzaladı
İstanbul
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
