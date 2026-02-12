Dolar
Ekonomi

TPAO, İngiliz enerji devi bp ile petrol ve doğal gaz alanında stratejik iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzaladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), İngiliz enerji devi bp ile petrol ve doğal gaz alanında stratejik iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzaladı

Firdevs Yüksel  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
TPAO, İngiliz enerji devi bp ile petrol ve doğal gaz alanında stratejik iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzaladı

İstanbul
Enerji Bakanı Bayraktar, TPAO ile bp arasında imzalanan petrol ve doğal gaz anlaşmasında temel önceliğin Kerkük sahaları başta olmak üzere Irak'ta işbirliği olduğunu bildirdi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, X’te @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
