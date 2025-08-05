Ticaret Bakanı Bolat: Suriye'nin ulaşım koridorları yeniden aktif hale gelecek
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'ye açılan gümrük kapılarını iyileştireceklerini belirterek, "Önümüzdeki dönemde Halep, güçlü bir lojistik üs olacak. Suriye'nin ulaşım koridorları yeniden aktif hale gelecek." dedi.
Ankara
Türkiye-Suriye Yuvarlak Masa Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de yapıldı.
Bolat, burada yaptığı konuşmada, Suriye'nin, halkının çalışkanlığı ve üretkenliği sayesinde yeniden kalkınacak güce sahip olduğunu ifade ederek, sanayiden tarıma, imalattan hizmet sektörüne kadar birçok alanda bu ruhun etkisini çok yakında daha da güçlü hissedeceklerini söyledi.
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Söz konusu ayağa kalkma, yeniden inşa ve üretme sürecinde, Türkiye'nin en güçlü katkılar sunmaya hazır olduğunu vurgulayan Bolat, bu kapsamda, Türk firmalarının imalattan altyapıya, bankacılıktan inşaata kadar sahip olduğu yetkinlik ve deneyimlerle Suriye'de öncülük edeceğine inandıklarını belirtti.
Bolat, bu kapsamda, geçen ay Suriye'yi ziyaret eden TOBB heyetinin gerçekleştirdiği verimli temasların son derece önemli olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:
"Karşılıklı olarak gerçekleşen bu ziyaretler ve yapılacak anlaşmalar, hem ülkemizin karşılıklı fayda temelinde güçlü ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmesine vesile olacak hem de ticaret ve sanayi odalarının kurumsal altyapılarının güçlendirilmesi için çok önemli bir adım olacaktır."
"Firmalarımız Suriye'nin yeniden imar projelerini üstlenmeye hazır"
Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Şaar'ın ziyareti kapsamında bugün imzaladıkları Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (JETCO) Kurucu Protokolü'ne ilişkin bilgi veren Bolat, ilk JETCO toplantısını kısa zaman içerisinde gerçekleştireceklerini bildirdi.
Bolat, bundan sonra düzenli aralıklarla yapacakları JETCO toplantılarının her iki ülkenin iş dünyasını kurumsal zeminde bir araya getireceğine dikkati çekerek, iki ülke arasında "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" tesis etmeye yönelik müzakerelere başlamaya hazır olduklarını vurguladı.
Şaar ile gerçekleştirdikleri görüşmede, gümrük rejimi uygulamalarını ve taşımacılık alanındaki faaliyetleri kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:
"Artık, tırlarımız Suriye sınırında aktarmalı taşıma veya dorse değişimi yapmayacak. Önümüzdeki dönemde Halep, güçlü bir lojistik üs olacak. Suriye'nin ulaşım koridorları yeniden aktif hale gelecek. Körfez ülkelerine transit taşımacılık imkanının yeniden sağlanacağı, oluşan işbirliği alanları ile ticarette ülkelerimizin birlikte kazanacağı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Gümrük alanındaki işbirliğimize de aynı stratejik vizyonla yaklaşıyor, sınır geçişlerini kolaylaştıran, ticareti hızlandıran ve güvenliği artıran modernizasyon adımlarını atıyoruz, Suriye'ye açılan gümrük kapılarımızı iyileştiriyoruz. Lojistik imkanlarımızı hava yolunda da güçlendiriyoruz. İmar ve inşaat konusunda ise firmalarımız Suriye'nin bilhassa kamu-özel işbirliği ve yap-işlet-devret modellerini uygulayacağı ulaştırma altyapısı ve yeniden imar projelerini üstlenmeye hazır."
Bolat, iki ülke arasında enerji alanında geçen hafta atılan adımın önemine de dikkati çekerek, günlük 6 milyon metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip Türkiye-Suriye Doğalgaz Boru Hattı'nın 5 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağını, ilerleyen dönemde de gerçekleştirilecek ortak enerji ve elektrik santralleri projeleriyle tüm dünyaya emsal teşkil edecek işbirliğinin geliştirileceğine inandıklarını sözlerine ekledi.
Şaar: Türkiye, 20 yıl içerisinde dünyadaki en büyük ekonomilerden birine dönüştü
Şaar da toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye ile karşılıklı saygıya ve ihlasa dayanan ilişkileri devam ettireceklerini ve kaderin bunu gerektirdiğini belirterek, şunları söyledi:
"Hiçbir devlet, Türkiye ve Suriye'nin birbirleri için yaptıklarından fazlasını yapamayacaktır. Biz önümüzdeki kuşaklar için bunu gerçekleştirmeliyiz. Her şeyde ortaklık sağlanmalı. Kültürel, sosyal, ekonomik, sanayi ve üretim alanlarına kadar uzanmalıyız. Türkiye'nin tecrübesi bizim için mucize diye nitelendirdiğimiz bir tecrübedir."
Şaar, farklı ülkelerin başarılarından bahsedilse de Türkiye'nin gerçekleştirdiklerinin daha fazla olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, 20 yıl içerisinde dünyadaki en büyük ekonomilerden birine dönüştü ve bu kolay değil." dedi.
Ülkesinin Türkiye'yi gerçekten bir örnek olarak gördüğünü kaydeden Şaar, ortak olmak istediklerini dile getirdi.
"Türk ekonomisine ve iş insanlarına güveniyoruz"
Şaar, küçük ve orta ölçekli şirketlerden başlayıp büyük projelere geçeceklerini anlatarak, "Biz Türk ekonomisine ve Türk iş insanlarına güveniyoruz. Özellikle de yatırım alanındaki tecrübelerine güveniyoruz." ifadelerini kullandı.
İki ülkenin ortak sınıra sahip olduğuna ve bundan yararlanılması gerektiğine dikkati çeken Şaar, Suriye'nin şu anda Türk yatırımcılar için hazırlık yaptığının altını çizdi.
Şaar, Türkiye'nin Suriye'de fabrikalar kurmasını ve Suriye üzerinden sanayi ürünlerini ihraç etmesini umduklarını aktararak, üretim için gerekli bazı ürünlerin halihazırda mevcut olduğunu dile getirdi.
Türk tarafının da yatırımlar için şüphesiz ki kendileri için gerçek bir itici güç oluşturacağını vurgulayan Şaar, Türkiye'deki organize sanayi bölgelerini ziyaret edeceklerini, tecrübelerinden ve başarılı örneklerden faydalanacaklarını belirtti.
Türkiye-Suriye ortaklığı "kaderin gereği"
Şaar, yaklaşık 15 yıllık süre zarfında ilişkilerde kesinti olduğunu ancak yeniden bir araya gelerek Suriye'yi yeniden inşa edeceklerini ifade etti.
İki ülke arasındaki ilişkilerin ve ortaklığın yeniden kökleşeceğini vurgulayan Şaar, "Bu ortaklığımız kesin ve kaderin gereğidir. Bundan dolayı da biz birlikte olacağız." dedi.
"Zorlu yılların ardından işbirliğini geliştirecek her adımı destekliyoruz" vurgusu
Şam Ticaret Odası Başkanı İsam el-Grivati de ticaretin her zaman dostluk için önemli bir yol olduğuna işaret ederek, Suriye ile Türkiye arasında tarihi, coğrafi, dini ve birçok alanda bağlar bulunduğunu ifade etti.
Grivati, Suriye ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerde bugünkü toplantıların dönüm noktası oluşturulabileceğini belirterek, iki ülkenin sadece sınır ve komşuluk ilişkileriyle bağlanmadığını, iktisadi bir geçiş bulunduğunu da söyledi.
Karşılıklı çıkarlar ve ortak stratejik ekonomi politikalarıyla yeni bir aşamaya geçmek üzere olduklarını kaydeden Grivati, geçen uzun ve zorlu yıllardan sonra ikili işbirliğini geliştirecek her adımı desteklediklerini dile getirdi.
"Türkiye her zaman yanımızda yer aldı"
Grivati, engellerin ortadan kaldırılmasını istediklerine değinerek, "Türkiye, her zaman siyasi, politik ve bütün yollarla yanımızda yer aldı. Biz Türkiye'nin bu tutumunu asla unutmayacağız." dedi.
Şam Ticaret Odası Başkanı İsam el-Grivati, Türkiye'nin ürünlerinin Suriye piyasasında görünmeye ve ticaret hacminin belirgin şekilde artmaya başladığını ifade etti.
Grivati, dengeli şekilde ithalat, ihracat ve ortak yatırımların gerçekleşmesini istediklerini ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için ticaret odaları olarak hazır olduklarını dile getirdi.
Ekonomi ve ticaret alanında yapılan ortak toplantıların düzenli bir diyaloğa yol açtığına işaret eden Grivati, bunun iki ülkeye ve halklarına fayda sağlayacağını umduğunu söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.