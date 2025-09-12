Dolar
41.37
Euro
48.54
Altın
3,647.30
ETH/USDT
4,513.20
BTC/USDT
114,868.00
BIST 100
10,324.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul Programı"nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Bakan Bolat: Hem mal hem de hizmetlerde ihracatımız artış eğilimini sürdürmektedir

Bakan Bolat, "Zayıf dış talep, tarife artışlarının yarattığı belirsizlikler, yakın coğrafyamızda süregelen savaşlar, iç karışıklıklar ve gerilimlere rağmen hem mal hem de hizmetlerde ihracatımız artış eğilimini sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
Bakan Bolat: Hem mal hem de hizmetlerde ihracatımız artış eğilimini sürdürmektedir

Ankara

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yazılı açıklamasında, temmuz ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ekonomide istikrar ve olumlu trendin güçlendiğini vurgulayan Bolat, "Cari işlemler hesabı temmuzda 1,8 milyar dolar fazla verdi. Yıllıklandırılmış cari işlemler açığı haziranda 19,2 milyar dolar iken temmuzda 18,8 milyar dolara geriledi. 2025 yılının 7 ayında cari işlemler açığı, 21,2 milyar dolar olarak tahminlere uygun bir düzeyde gerçekleşti." bilgisini verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bolat, Ticaret Bakanlığı öncü göstergelerine göre, ağustosta cari işlemler hesabında 5 milyar dolar civarında fazla verileceğini tahmin ettiklerini bildirdi.

Temmuz itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracat toplamının 388,8 milyar dolara yükseldiğine dikkati çeken Bolat, şöyle devam etti:

"2025 sonu 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı hedefine sadece 1 milyar dolar kaldı. Mal ihracatı temmuz ayı itibarıyla aylıkta 25 milyar dolar, yıllıkta ise 269,4 milyar dolar ile rekor seviyelerde gerçekleşti. Hizmet ihracatı güçlü seyrini devam ettirerek, 2025 yılı temmuzda yıllıklandırılmış bazda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 119,5 milyar dolara ulaştı. Seyahat gelirlerimiz temmuzda yıllıklandırılmış bazda 58 milyar dolar, taşımacılık gelirlerimiz ise 41,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Zayıf dış talep, tarife artışlarının yarattığı belirsizlikler, yakın coğrafyamızda süregelen savaşlar, iç karışıklıklar ve gerilimlere rağmen hem mal hem de hizmetlerde ihracatımız artış eğilimini sürdürmektedir."

"Cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme sağlanacak"

Bolat, bu olumlu gelişmeler sayesinde cari işlemler açığının tarihsel ortalamaların altında seyretmeye devam ettiğini ve Orta Vadeli Program (OVP) (2026-2028) kapsamında 2025'te milli gelire oranla yüzde 1,4 olarak gerçekleşmesinin öngörüldüğünü aktardı.

2025'in ikinci çeyreğinde cari işlemler açığının GSYH'ye oranının yüzde 1,3 olarak gerçekleştiğini belirten Bolat, şunları kaydetti.

"OVP kapsamında yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun ihracat artışını teşvik eden, kritik ürün ve teknolojilerde ithalata bağımlılığı azaltmayı sağlayan, hizmetler sektöründe ise ülkemizin potansiyelinin daha etkin şekilde kullanılmasına yönelik politikalar hayata geçirilerek cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme sağlanacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
Bursa'da metro alt geçidine giren hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Ağustosta yağışlar geçen yıla göre yüzde 43 azaldı
Emine Erdoğan, 5. Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
Manavgat Belediyesine yönelik operasyonda zirai depoya saklanmış altın ve döviz ele geçirildi

Benzer haberler

Bakan Bolat: Hem mal hem de hizmetlerde ihracatımız artış eğilimini sürdürmektedir

Bakan Bolat: Hem mal hem de hizmetlerde ihracatımız artış eğilimini sürdürmektedir

Bakan Bolat: Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdük, bunun dinamosu sanayi sektörü oldu

Filistin Büyükelçisi Mustafa, Türkiye'nin İsrail'e ticaret yasağını takdirle karşıladıklarını belirtti

Bakan Bolat: İhracatçılarımızın desteklenmesine, finansmana erişimin kolaylaştırılmasına hassasiyetle eğiliyoruz

Bakan Bolat: İhracatçılarımızın desteklenmesine, finansmana erişimin kolaylaştırılmasına hassasiyetle eğiliyoruz
Ticaret Bakanı Bolat: Bütçemizin yüzde 60'ını ihracatçılara destek olarak harcıyoruz

Ticaret Bakanı Bolat: Bütçemizin yüzde 60'ını ihracatçılara destek olarak harcıyoruz
Bakan Bolat: Tüketicileri haksız uygulamalara karşı korumak için yeni yasal düzenlemeleri hayata geçirdik

Bakan Bolat: Tüketicileri haksız uygulamalara karşı korumak için yeni yasal düzenlemeleri hayata geçirdik
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet