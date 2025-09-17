Dolar
41.28
Euro
48.77
Altın
3,659.96
ETH/USDT
4,517.70
BTC/USDT
115,819.00
BIST 100
11,165.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Bolat: Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla Uzak Doğu'dan başlayarak Avrupa'ya uzanan transit ticaret güçlenecek

Ticaret Bakanı Bolat, "Zengezur Koridoru'nun inşallah yakında açılmasıyla Uzak Doğu'dan başlayarak Avrupa'ya uzanan Orta Koridorun hareketlenip transit ticaretin güçlenmesi mümkün olacak." dedi.

Mert Davut  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
Bakan Bolat: Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla Uzak Doğu'dan başlayarak Avrupa'ya uzanan transit ticaret güçlenecek Fotoğraf: İsmail Aslandağ/AA

Ankara

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye için Orta Asya ve Uzak Doğu'ya açılırken Azerbaycan'ın önemli stratejik geçiş noktası olduğuna dikkati çekerek, "Zengezur Koridoru'nun inşallah yakında açılmasıyla beraber Türk dünyasının coğrafik olarak birbirleriyle bütünleşmesi ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi, Uzak Doğu'dan başlayarak Avrupa'ya uzanan Orta Koridorun hareketlenip transit ticaretin güçlenmesi mümkün olacak." dedi.

Bolat, Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliğince (TÜİB) düzenlenen Azerbaycan-Türkiye Ekonomik ve Kültürel İlişkiler Köprüsü Etkinliği'ne katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buradaki konuşmasında Bolat, TÜİB heyetiyle bakanlıkta bir toplantı yaptıklarını belirterek, toplantının kapsamının Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olduğunu dile getirdi.

Azerbaycan'a çeşitli toplantılar ve zirveler vesilesiyle sıkça gittiğini ifade eden Bolat, bir ay sonra yapılması planlanan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği bir ziyaretlerinin daha olacağını söyledi.

Bolat, iki ülke arasındaki uçuşların çok sık, mesafe ve sürelerin kısa olduğunu ifade ederek, "Can Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ı 32 yıllık bir işgalden kurtardı. Allah'a şükürler olsun. Topraklarının tamamını özgürleştirmiş oldu. Şimdi orada çok büyük bir yatırım ve yeniden imar faaliyeti var. Şuşa ve Hankendi şehirlerinde mayıs sonu ve temmuz başında iki zirve toplantısı yapıldı. Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkilerinde, ekonomilerimiz aslında birbirlerini tamamlayıcı özelliklere sahip. Biz enerji alanında özellikle Azerbaycan'dan kaynak ithalatı yapıyoruz. Sanayi ürünlerinde ve hizmetlerde Azerbaycan'a destek oluyoruz." diye konuştu.

"Bu yıl 8 ay itibarıyla ticaret hacmimiz iyi gidiyor"

Bolat, Türkiye için Orta Asya ve Uzak Doğu'ya açılırken Azerbaycan'ın önemli stratejik geçiş noktası olduğuna dikkati çekerek, "Zengezur Koridoru'nun inşallah yakında açılmasıyla beraber Türk dünyasının coğrafik olarak birbirleriyle bütünleşmesi ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi, Uzak Doğu'dan başlayarak Avrupa'ya uzanan Orta Koridorun hareketlenip transit ticaretin güçlenmesi mümkün olacak." ifadesini kullandı.

Görev süresi içinde Türkiye-Azerbaycan ticaret hacminin de karşılıklı olarak her yıl bir önceki yılın üstüne çıktığına dikkati çeken Bolat, "Bu yıl 8 ay itibarıyla ticaret hacmimiz iyi gidiyor. Özellikle yatırımlar çok önemli. Türkiye'nin dünyada iş insanı, şirket sayısı anlamında en çok yatırımı Azerbaycan'da. Değer itibarıyla da 17 milyar dolarla yine en çok yatırımımız Azerbaycan'da. Azerbaycan'ın da Türkiye'de 3 bin kadar şirketi var." dedi.

Bolat, TÜİB'in iki ülkenin çok daha güçlü ekonomik entegrasyona ulaşması için canla başla çalıştığını dile getirerek, TÜİB'in Aralık 2023'te Bakü'de 1. Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu'nu düzenlediğini hatırlattı.

Söz konusu Forumun Azerbaycan tarihindeki en önemli ekonomik buluşmalardan birisi olduğuna dikkati çeken Bolat, forumun ikincisinin de aralık ayında gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın İmralı'daki kabirleri Vefa Anıtı'na dönüştürüldü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Türkiye ve İspanya, Gazze'de ortak vicdanın sesi oldu
Sıfır Atık Vakfı, New York İklim Haftası'nın ana partnerleri arasında yer alacak
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili 21 Eylül'de seçilecek
Emine Erdoğan, Japonya Altes Prensesi Mikasa ile görüştü

Benzer haberler

Bakan Bolat: Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla Uzak Doğu'dan başlayarak Avrupa'ya uzanan transit ticaret güçlenecek

Bakan Bolat: Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla Uzak Doğu'dan başlayarak Avrupa'ya uzanan transit ticaret güçlenecek

Bakan Bolat, Gıda Komitesi Toplantısı'nı değerlendirdi

Bakan Bolat: Hem mal hem de hizmetlerde ihracatımız artış eğilimini sürdürmektedir

Bakan Bolat: Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdük, bunun dinamosu sanayi sektörü oldu

Bakan Bolat: Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdük, bunun dinamosu sanayi sektörü oldu
Filistin Büyükelçisi Mustafa, Türkiye'nin İsrail'e ticaret yasağını takdirle karşıladıklarını belirtti

Filistin Büyükelçisi Mustafa, Türkiye'nin İsrail'e ticaret yasağını takdirle karşıladıklarını belirtti
Bakan Bolat: İhracatçılarımızın desteklenmesine, finansmana erişimin kolaylaştırılmasına hassasiyetle eğiliyoruz

Bakan Bolat: İhracatçılarımızın desteklenmesine, finansmana erişimin kolaylaştırılmasına hassasiyetle eğiliyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet