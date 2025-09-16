Dolar
41.31
Euro
48.60
Altın
3,678.63
ETH/USDT
4,514.50
BTC/USDT
115,261.00
BIST 100
11,000.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Bolat, Gıda Komitesi Toplantısı'nı değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüketicileri fahiş fiyatlara karşı koruyacaklarını belirterek "Vatandaşlarımızın refah seviyesini, alım gücünü ve temel ihtiyaçlarına ulaşmasını sağlarken aynı zamanda tarımsal üretimi de artırmayı hedeflemekteyiz." dedi.

Mehmet Can Toptaş  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
Bakan Bolat, Gıda Komitesi Toplantısı'nı değerlendirdi

Ankara

Bolat, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı'nı değerlendirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hükümet olarak temel hedeflerinin, tarımsal üretimi artırarak gıda arz güvenliğini sağlamak ve vatandaşların gıda ve tarımsal ürünlere makul fiyatlardan ulaşmalarını kolaylaştırmak olduğuna işaret eden Bolat, söz konusu hedef doğrultusunda üreticilerle olduğu gibi başta tüketiciler ve tarım-gıda sektörünün tamamıyla yakın işbirliği içerisinde hareket ettiklerini belirtti.

Bolat, gıda sektörünü geliştirip, büyütmeyi amaçlayıp, tüketicileri alışverişte fahiş fiyata ve stokçuluğa karşı korumayı hedeflediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen tarım ülkeleri arasında yer alan ülkemiz iç piyasasında dengeli, öngörülebilir ve istikrarlı bir yapıyı inşa ederek, vatandaşlarımızın refah seviyesini, alım gücünü ve temel ihtiyaçlarına ulaşmasını sağlarken aynı zamanda tarımsal üretimi de artırmayı hedeflemekteyiz. Toplantımızda ilgili bakanlıkların kurmaylarıyla 2025 yılının ilk 8 ayının genel değerlendirmesini yaptık ve alınacak yeni tedbirleri, ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri ele aldık. Bakanlıklar olarak, üreticilerimizle ve sektörlerimizle yakın koordinasyon içerisinde hareket ederek, ülkemizin tarım ve gıda sektörlerini kapsayan güçlü bir yol haritasını inşa etmeye devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
27 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
Kartalkaya'daki otel yangını davasında esas hakkındaki mütalaa verildi
Kocaeli'de hız uyarısı yapan kişiye saldıran sürücü yakalandı
Ordu açıklarında 92 yıl önce batan Rus şilebine keşif dalışı yapıldı
Çorum'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Bakan Bolat, Gıda Komitesi Toplantısı'nı değerlendirdi

Bakan Bolat, Gıda Komitesi Toplantısı'nı değerlendirdi

Bakan Bolat: Hem mal hem de hizmetlerde ihracatımız artış eğilimini sürdürmektedir

Bakan Bolat: Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdük, bunun dinamosu sanayi sektörü oldu

Filistin Büyükelçisi Mustafa, Türkiye'nin İsrail'e ticaret yasağını takdirle karşıladıklarını belirtti

Filistin Büyükelçisi Mustafa, Türkiye'nin İsrail'e ticaret yasağını takdirle karşıladıklarını belirtti
Bakan Bolat: İhracatçılarımızın desteklenmesine, finansmana erişimin kolaylaştırılmasına hassasiyetle eğiliyoruz

Bakan Bolat: İhracatçılarımızın desteklenmesine, finansmana erişimin kolaylaştırılmasına hassasiyetle eğiliyoruz
Ticaret Bakanı Bolat: Bütçemizin yüzde 60'ını ihracatçılara destek olarak harcıyoruz

Ticaret Bakanı Bolat: Bütçemizin yüzde 60'ını ihracatçılara destek olarak harcıyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet