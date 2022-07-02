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Ekonomi

THY Teknik AŞ ile Oman Air arasında uçak bakım anlaşması imzalandı

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ ile Umman'ın ulusal hava yolu şirketi Oman Air arasında 10 yıl süreli komponent bakım ve ikame yedek parça desteği anlaşması imzalandı.

Gökhan Yılmaz   | 02.07.2022
THY Teknik AŞ ile Oman Air arasında uçak bakım anlaşması imzalandı

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yapılan anlaşmayla THY Teknik AŞ, Oman Air'in filosunda yer alan Boeing 737NG ve Boeing B737 MAX uçakları için komponent bakım ve ikame yedek parça desteği sağlayacak ve sahip olduğu tecrübeyi Oman Air filosuna aktaracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut, Oman Air'in komponent bakım ve ikame yedek parça desteği için kendilerini tercih etmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek "Dünyanın birçok farklı bölgesinde bulunan 900'den fazla uçağa komponent bakım ve destek hizmeti sunan bir şirket olarak, Oman Air'in beklentilerini en iyi şekilde karşılayıp bize duyulan güveni boşa çıkarmayacağız." ifadesini kullandı.

Oman Air Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Kaptan Nasser Ahmed Al Salmi ise uçakların bakın ihtiyaçlarının tek merkezden karşılanması noktasında THY Teknik AŞ'ye güvendiklerini belirtti.

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