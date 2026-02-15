Şubat ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şubat ayına ilişkin 1 milyar 787 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.
Ankara
Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında önemli bir rolü olduğunun altını çizen Göktaş, Bakanlık olarak, çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için gayret gösterdiklerini vurguladı.
Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının ortalama 9 bin 723 liraya yükseldiğini hatırlatan Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için şubat ayına yönelik toplam 1 milyar 787 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.