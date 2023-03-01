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Ekonomi

SGK'den EYT açıklaması: Yasa yürürlüğe girmeden aylık bağlama işlemi yapılması mümkün değil

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmeden aylık bağlama işlemi yapılmasının mümkün olmadığını bildirdi.

Barış Gündoğan   | 01.03.2023
SGK'den EYT açıklaması: Yasa yürürlüğe girmeden aylık bağlama işlemi yapılması mümkün değil

Ankara

Kurumdan yapılan açıklamada, 8 Eylül 1999 öncesi ilk defa sigortalı olanların emekli aylığına hak kazanmasında yaş şartını kaldıran düzenlemenin, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği hatırlatıldı.

Söz konusu kanun, henüz Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmediği halde çok sayıda vatandaşın gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yolu ile kurumdan aylık talebinde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuya ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden Kurumumuzca aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir. Tüm süreçler tamamlanıp Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra Kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır."

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