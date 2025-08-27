Dolar
Ekonomi

Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027'deki zam oranlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 2026-2027 memur maaş ve emekli aylık zammına ilişkin kararı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının aynı dönemi kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Orhan Onur Gemici  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
Ankara

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı'na göre, 1-19 Ağustos 2025'teki toplu sözleşme görüşmelerinde kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklar üzerinde taraflar arasında toplu sözleşme imzalanamaması üzerine Kamu İşvereni Heyeti Başkanı 22 Ağustos'ta Kurula başvurdu.

Başkan ve üyelerinin katılımıyla 23-26 Ağustos'ta çalışmalarını sürdüren kurul, kararları toplantıya katılanların çoğunluğuyla aldı.

Kararda, 2026 ve 2027 yıllarında memurların aylık gösterge, ek gösterge, memuriyet taban aylığı göstergesi ve yan ödemelerinde uygulanacak kat sayılara yer verildi.

Ayrıca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin taban ve tavan ücretlerinde yapılan düzenlemeler de yer aldı.

Kurul kararına göre, memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapıldı.

Bu dönemlerde oluşacak enflasyon farkı, memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına yansıtılacak.

Memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayı için 1000 lira ilave ücret ödenecek.

Kamu görevlilerinin ödenen yabancı dil tazminatına esas gösterge rakamları, 100 gösterge rakamı ilave edilerek uygulanacak.

Koruma ve güvenlik görevlisi personelden, resmi ve dini bayram günlerinde çalışanlara, fiilen çalıştıkları her gün için fazla çalışma saat ücretinin 3 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenecek.

Hizmet kollarındaki kazanımlara dair tebliğ de Resmi Gazete'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2026 ve 2027 Yıllarını Kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin tebliği de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşmaya varılan 11 hizmet kolundaki kazanımlar ayrıntılarıyla yer aldı.

