Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da “Dijital Hizmetler Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Ayçiçeği tohumu ve yağında gümrük vergileri yeniden düzenlendi

Gümrük vergileri, 1 Ekim itibarıyla yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında yüzde 12, ham ayçiçeği yağında yüzde 30 olarak uygulanacak.

Mehmet Can Toptaş  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
Ayçiçeği tohumu ve yağında gümrük vergileri yeniden düzenlendi

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek şekilde Resmi Gazete yayımlandı.

Kararla, yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağında uygulanan gümrük vergileri yeniden düzenlendi.

Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada da temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi, üretici ve tüketici refahının birlikte gözetilmesi amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak ticaret politikalarının belirlendiği ve gerekli tedbirlerin zamanında alındığı belirtildi.

Ülke üretiminin tüketimin tamamını karşılayamadığı yağlık ayçiçeği tohumunda, ülke ihtiyacının bir kısmının ithalat yoluyla karşılandığına işaret edilen açıklamada, yerli üretimin sürekliliğinin sağlanması ve çiftçinin korunması için ürünün hasat döneminde en yüksek koruma sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, yerli tohumun tükendiği dönemde sanayicinin ham maddeye uygun fiyatla erişimi ile ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarını sağlayacak politikaların önceliklendirildiğinin altı çizildi.

"Gerekli tedbirlerin uygulamaya konulması zaruri hal aldı"

Bu sezon 1 Temmuz-30 Kasım döneminde yerli ayçiçeği tohumu alanlar öncelikli olacak şekilde ve ayçiçeği yağı üreticisi sanayicilere tahsis edilmek üzere 12 Ocak-31 Mayıs 2026 tarihlerinde geçerli 1 milyon ton tarife kontenjanının açıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sanayicinin ayçiçeği tohumuna ulaşmasının hızlandırılması, iç piyasadaki ham yağ fiyatlarının kontrol edilebilmesi, bu yolla tüketiciyi koruma görev ve sorumluluğumuzun da yerine getirilebilmesini teminen, ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarını sağlayacak gerekli tedbirlerin ivedilikle uygulamaya konulması zaruri hal almıştır. Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan istişareler sonucunda, önceki düzenlemelerde yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında 16 Kasım itibarıyla yüzde 12 olarak uygulanması öngörülen gümrük vergisi 1 Ekim itibarıyla geçerli olacak olup, benzer şekilde ham ayçiçeği yağı ithalatındaki gümrük vergisi de yüzde 30 olarak uygulanacaktır."

Açıklamada, Bakanlığın piyasalardaki arz, talep ve fiyat gelişmelerini yakından takip ederek, gerektiğinde yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceği kaydedildi.

