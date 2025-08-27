Dolar
41.04
Euro
47.66
Altın
3,381.41
ETH/USDT
4,577.80
BTC/USDT
110,689.00
BIST 100
11,504.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da “Dijital Hizmetler Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

BDDK, banka dışı mali kuruluşlara ilişkin yeni düzenlemeler yaptı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka dışı mali kuruluşlara ilişkin, şirketlerin faaliyet süreçlerinin yürütülmesi ve faaliyet alanlarının genişletilmesine yönelik düzenleme yaptı.

Mahmut Çil  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
BDDK, banka dışı mali kuruluşlara ilişkin yeni düzenlemeler yaptı

İstanbul

BDDK tarafından gerçekleştirilen yönetmelik değişiklikleri bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklik ile finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin katılım esasına göre faaliyette bulunmalarını sağlayacak düzenlemeler yapıldı.

Ayrıca, söz konusu şirketlerin kuracakları ya da katılacakları ortaklıklar sadece kredi kuruluşu ve finansal kuruluş olarak sınırlandırıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik değişikliği ile ise katılım esasına göre faaliyette bulunacak varlık yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemeler yapılırken, bilgi sistemlerinin bağımsız denetime tutulması zorunlu kılındı.

Varlık yönetim şirketlerinin devraldıkları alacaklardan dolayı edinmek zorunda kaldıkları iştiraklerin üç yıl içerisinde elden çıkarılmasının da zorunlu tutulduğu yönetmelikte, BDDK'nin denetim ve gözetimine tabi kaynak kuruluşların, kendilerini kontrol eden veya kontrol ettikleri varlık yönetim şirketlerine alacaklarını ihale usulü yöntemi dışında devredilmesi yasaklandı.

Yönetmelikte, takibe düşmemiş alacaklardan sadece altmış günden az gecikmesi olan alacakların varlık yönetim şirketlerine devredilmesi yasaklanırken, finansal tüketicinin korunmasına yönelik olarak varlık yönetim şirketlerini müşteriler ile iletişim kurulabileceği gün ve saatlerde değişiklikler yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Boğazı'ndaki yarışmada kaybolan Rus yüzücünün oteldeki görüntülerine ulaşıldı
İzmir ve Bilecik'te yangında zarar gören köy evlerinin yapımına başlanıyor
İstanbul'da "hastanede haksız kazanç sağlandığı" iddiasına ilişkin iddianame hazırlandı
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Devlet korumasındaki 286 genç üniversiteli oldu

Benzer haberler

BDDK, banka dışı mali kuruluşlara ilişkin yeni düzenlemeler yaptı

BDDK, banka dışı mali kuruluşlara ilişkin yeni düzenlemeler yaptı

Lisanslı depoculuk faaliyetlerine ilişkin işlemler elektronik ortamda yürütülecek

Ayçiçeği tohumu ve yağında gümrük vergileri yeniden düzenlendi

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bazı şehir içi toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bazı şehir içi toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak
Krema ve kaymak üretimine yönelik standartlar düzenlendi

Krema ve kaymak üretimine yönelik standartlar düzenlendi
Ticaret Bakanlığı, antrepo yapımı ve işletme kurallarını yeniden düzenledi

Ticaret Bakanlığı, antrepo yapımı ve işletme kurallarını yeniden düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet