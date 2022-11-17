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Ekonomi

Rus döviz piyasasında "dost ülkelerin" para birimlerinin payı artarken, doların payı düşüyor

Rus döviz piyasasında “dost ülke” para birimlerinin payı ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 27’den yüzde 31’e çıkarken, doların payı yüzde 46’dan yüzde 42’ye düştü.

Emre Gürkan Abay   | 17.11.2022
Rus döviz piyasasında "dost ülkelerin" para birimlerinin payı artarken, doların payı düşüyor

Moskova

Rusya Merkez Bankası tarafından hazırlanan “Mali Piyasa Riskleri” başlıklı raporda, yaptırımların ülkedeki döviz piyasasına etkileri ortaya kondu.

Rus döviz piyasasında, başta yuan olmak üzere “dost ülke” para birimlerinin payının arttığına işaret edilen raporda, “Döviz piyasasında dost ülkelerin para birimlerinin payı ekimde eylüle kıyasla yüzde 27’den yüzde 31’e çıktı. Artış, ağırlıklı olarak yuanın payının yüzde 22’nin üzerine çıkması nedeniyle gerçekleşti.” ifadelerine yer verildi.

Raporda, doların payının ise ekimde eylüle kıyasla yüzde 46’dan yüzde 42’ye gerilediği ve bunun yıl başından bu yana en düşük seviye olduğu kaydedildi.

Rusya Merkez Bankası raporunda, doların payındaki gerilemenin ana nedeni olarak yaptırım risklerine ve iç piyasada dolar ve avro temin etme maliyetindeki artışa işaret edildi.

İhracatın dost ülkelere kaymasının, bu ülkelerin para birimlerine yönelik talebi artırdığı değerlendirmesine yer verilen raporda, “En büyük ihracatçıların döviz satışlarının yapısında doların payı gerilemeye devam ederken, yuanın payı ise tam tersine arttı.” denildi.

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