Dünya

Kanada, İran ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşları yaptırım listesine aldı

Kanada, İran'ın "askeri kapasitesine destek sağladığı" gerekçesiyle bazı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırım uygulandığını açıkladı.

Dilara Karataş  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
Ankara

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, yaptığı açıklamada, yaptırımların İran Devrim Muhafızları Ordusu için gelişmiş teknoloji üretimi ve tedarikine katkı sağlayan İranlı iş insanları ve şirketleri hedef aldığını belirtti.

Anand, bu kapsamda 5 kişi ve 4 kuruluşa ek yaptırım uygulandığını duyurarak, İran'ın silah, insansız hava araçları (İHA) ve teknolojiyi farklı aktörlere transfer etmesinin silahlı çatışmaları körüklediği, devletlerin egemenliğini tehdit ettiğini kaydetti.

"Gölge filo"ya yeni yaptırım

Ayrıca Bakan Anand, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırılarını finanse etmesini "zorlaştırmak" amacıyla yeni yaptırımlar uygulamaya konulduğunu bildirdi.

Rusya'nın "gölge filosuna" ait 100 geminin yaptırım listesine eklendiğini ifade eden Anand, bu filonun, çoğunluğu petrol tankerlerinden oluşan bir ağ üzerinden yaptırım kapsamındaki ham petrol ve diğer ürünleri dünya genelinde taşımaya devam ettiğini aktardı.

Rusya'nın "enerji gelirleriyle savaş finansmanını sağladığını" kaydeden Anand, saldırılarını durdurana kadar Rusya'ya yaptırımların devam edeceğini belirtti.

Dışişleri: Türk işletenli tankere Karadeniz'de gerçekleştirilen saldırıyı büyük endişeyle karşılıyoruz
İstanbul'daki FETÖ operasyonunda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı
STRATCOM Zirvesi yarın başlıyor
"Yenidoğan çetesi" davasında ara karar açıklandı
Diyarbakır'da 4 işçinin öldüğü kazaya ilişkin 10 sanığa 15'er yıla kadar hapis istemi

Benzer haberler

Kanada, İran ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşları yaptırım listesine aldı

Kanada, İran ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşları yaptırım listesine aldı

İran’ın başkenti Tahran’da art arda patlamalar meydana geldi

ABD Başkanı Trump, anlaşma yapıp yapmama kararının "artık İran'a kaldığını" söyledi

İran, İsrail'e düzenlediği 10'uncu misillemede Tel Aviv ve çevresini hedef aldı

İran, İsrail'e düzenlediği 10'uncu misillemede Tel Aviv ve çevresini hedef aldı
Tahran'dan ABD teklifine yanıt: Savaşın tekrarlanmaması garanti altına alınmalı

Tahran'dan ABD teklifine yanıt: Savaşın tekrarlanmaması garanti altına alınmalı
NATO Genel Sekreteri Rutte, İran’ın İttifak için artan bir tehdit oluşturduğunu söyledi

NATO Genel Sekreteri Rutte, İran’ın İttifak için artan bir tehdit oluşturduğunu söyledi
