Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Tahran'dan ABD teklifine yanıt: Savaşın tekrarlanmaması garanti altına alınmalı

İran, ABD tarafından önerilen 15 maddelik öneriye cevabını dün gece aracılar eliyle resmen ileterek, karşı tarafa kendi şartlarını sundu.

Tolga Akbaba  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
Tahran

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran’ın ABD tarafından önerilen 15 maddelik öneriye cevabını dün gece aracılar eliyle resmen iletildiğini duyurdu.

Yetkiliye göre, İran’ın ABD’ye verdiği yanıtta, saldırı ve suikastların tüm cephelerde sona erdirilmesi, savaşın tekrarlanmaması ve İran’a tazminat ödenmesinin garanti altına alınması ile İran’ın Hürmüz Boğazı'ndaki İran egemenliğinin güvence olarak tanınması istendi.

Ayrıca ülkesinin, ABD’nin müzakere girişimlerini “üçüncü aldatmaca” olarak gördüğünün altını çizen yetkili, “ABD’nin müzakere söylemi ile birlikte, dünyaya barış yanlısı bir imaj çizmeyi, küresel petrol fiyatlarını düşürmeyi ve İran’a yönelik kara harekatı için zaman kazanmayı hedeflediğini” öne sürdü.

Yetkili son olarak, ABD’nin müzakerelere istekli olup olmadığı konusunda ciddi şüpheler bulunduğunu belirterek, ABD’nin hem 12 günlük çatışma sürecinde hem de Cenevre’de devam eden müzakere görüşmeleri sırasında İran’a saldırı başlattığını hatırlatarak, söz konusu ülkenin yeni bir saldırı başlatmak için zemin hazırlamaya çalıştığını iddia etti.

Benzer haberler

ABD uçak gemisi "USS Gerald R. Ford" Girit'teki Suda Üssü'nden ayrıldı

ABD uçak gemisi "USS Gerald R. Ford" Girit'teki Suda Üssü'nden ayrıldı

İran'ın İsrail'e yaptığı 9'ncu dalga misillemenin ardından Tel Aviv'de sirenler çaldı

Tahran'dan ABD teklifine yanıt: Savaşın tekrarlanmaması garanti altına alınmalı

NATO Genel Sekreteri Rutte, İran’ın İttifak için artan bir tehdit oluşturduğunu söyledi

NATO Genel Sekreteri Rutte, İran’ın İttifak için artan bir tehdit oluşturduğunu söyledi
Axios: ABD Savunma Bakanlığı, İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığı yapıyor

Axios: ABD Savunma Bakanlığı, İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığı yapıyor
Trump, ABD'nin NATO'dan gelecek hiçbir şeye ihtiyacının olmadığını yineledi

Trump, ABD'nin NATO'dan gelecek hiçbir şeye ihtiyacının olmadığını yineledi
