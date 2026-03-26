Dolar
44.36
Euro
51.38
Altın
4,459.33
ETH/USDT
2,078.60
BTC/USDT
69,653.00
BIST 100
12,803.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de patlama sesleri duyuluyor Hayfa'dan son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

NATO Genel Sekreteri Rutte, İran’ın İttifak için artan bir tehdit oluşturduğunu söyledi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İran’ın İttifak için artan bir tehdit oluşturduğuna dikkati çekerek NATO'nun tüm müttefiklerinin yanında sağlam şekilde yer aldığını vurguladı.

Şerife Çetin, Selen Valente Rasquinho  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
NATO Genel Sekreteri Rutte, İran'ın İttifak için artan bir tehdit oluşturduğunu söyledi

Brüksel

Rutte, 2025 Yıllık Raporu'nun yayımlanması vesilesiyle Brüksel'deki karargahta basın toplantısı düzenledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dünyanın sürekli değiştiğini ve NATO'nun bu değişime karşı kendini uyarladığını kaydeden Rutte, Rusya'nın saldırganlığının devam ettiğini ve Çin'in de askeri gücünü geliştirmeyi sürdürdüğünü dile getirdi.

Rutte, 2025 yılının, daha fazlasının yapılması gerektiğini gösterdiğini kaydederek, "NATO, hem bugün hem de gelecekte tüm alanlarda ortaya çıkabilecek her türlü tehdide karşı yanıt verebilecek kapasiteye sahip olmayı sağlamak amacıyla birlik içinde hareket etmeyi sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Savunma ve yatırım konusunda çok önemli ilerleme kaydedildi"

2025 Lahey Zirvesi'nde de buna yönelik kararlar alındığını anımsatan Rutte, "Rakamlar kendi adına konuşuyor. Savunma ve yatırım konusunda çok önemli ilerleme kaydedildi. İttifak bugün hiç olmadığı kadar güçlü." ifadelerini kullandı.

Rutte, 2025 yılında, ilk kez tüm müttefiklerin 2014’te üzerinde uzlaşılan gayrisafi yurt içi hasılalarının en az yüzde 2’sini savunmaya ayırma hedefini karşıladığını hatta birçoğunun bu oranın da ötesine geçtiğini bildirdi.

Bu ivmenin gelecek dönemde de sürdürülmesinin kritik olacağını dile getiren Rutte, çok uzun yıllar müttefiklerin yeterli sorumluluk almadığına ve ABD'ye güvendiğine işaret ederek şunları söyledi:

"Ancak genel zihniyette gerçek bir değişim yaşandı. Güvenliğimizdeki değişime yönelik ortak bir farkındalık oluştu. NATO’nun, Rusya’dan ya da diğer aktörlerden gelen pervasız kışkırtmalara verdiği yanıt ise açık, hızlı ve kararlı oldu."

Rutte, müttefiklerin tümünün yüzde 2'lik hedefi tutturmasının mevcut ABD yönetimi sayesinde mümkün olduğunu vurgulayarak "İspanya, İtalya, Belçika ve Kanada gibi büyük ekonomiler yüzde 2'lik hedefe ulaşmaktan çok uzaktı." dedi.

İran tehdidi

Orta Doğu'daki İran tehdidinin "yeni bir şey" olmadığını belirten Rutte, bunun en büyük örneğinin Hint Okyanusu'ndaki Chagos Adaları'nda bulunan ve ABD güçlerinin de kullandığı İngiliz üssü Diego Garcia'ya atılan füzeler olduğunu söyledi.

Rutte, üssün 4 bin kilometrelik bir güce ulaşabilecek füzeyle hedef alındığını vurgulayarak "Dolayısıyla bu füze saldırısının mantıksal sonucu, İran'ın artık müttefikleri için giderek daha tehlikeli yeteneklere sahip olduğudur. Elbette iyi haber şu ki; NATO, tüm müttefiklerinin yanında sağlam bir şekilde duruyor." diye konuştu.

Rusya, İran, Kuzey Kore ve Çin'in yakın işbirliği içinde çalıştığına dikkati çeken Rutte, "Rusya'nın İran'la da bu kadar çok şey paylaştığına dair raporlar ortaya çıktığında, bu size bir şeyler anlatıyor. Bu konuda naif olmayalım." ifadelerini kullandı.

Rutte, İran'ın nükleer yeteneğe sahip olmaması gerekliliğinin NATO'nun başından beri savunduğu bir ilke olduğunu vurgulayarak ABD'nin bunu engellemek için çalıştığına, İttifak'ın tamamının "İran'ın komşularına yönelik ayrım gözetmeyen saldırılarını" kınadığına ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması konusunda hemfikir olduğuna dikkati çekti.​​​​​​​​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet