Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran, İsrail'e düzenlediği 10'uncu misillemede Tel Aviv ve çevresini hedef aldı

ABD ve İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran, sabah saatlerinden bu yana İsrail'e düzenlediği 10'uncu misillemede başkent Tel Aviv ve çevresini hedef aldı.

Faruk Hanedar  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
İran, İsrail'e düzenlediği 10'uncu misillemede Tel Aviv ve çevresini hedef aldı

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran, sabah saatlerinden itibaren çoğunluğu İsrail'in başkent Tel Aviv'in de bulunduğu merkez bölgesini hedef alan 10 misilleme yaptı.

İran'ın bugünkü 10'ncu misillemesinin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezindeki çok geniş bir alanda ve işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde sirenler çaldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te hava savunma sistemlerinin devreye girmesiyle gökyüzünde patlama sesleri duyulurken sirenler çalmadı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi İran füzelerinin hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini ileri sürerken Kanal 12 televizyonu bazı bölgelere şarapnel düştüğünü kaydetti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, herhangi bir isabet veya yaralanma ihbarı almadıklarını, gerekli görülmesi halinde güncelleme yapılacağını açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
