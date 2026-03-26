Dünya

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Lübnan, başkalarının savaşlarına sahne olmak istemiyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin "başkalarının savaşlarına sahne olmayacağını" söyledi.

Muhammed Emin Canik  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
Beyrut

Lübnan Cumhurbaşkanlığından Avn'ın Baabda Sarayı'nda Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'yle görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Avn, Lübnan'ın müzakereler üzerinden saldırıların durdurulması, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi, silahların devletin tekelinde toplanması ve bunun dışında bir silahlı oluşumun kalmaması ve sınır güvenliğinin sağlanmasını amaçladığını ancak İsrail'in söz konusu müzakere girişime yanıt vermediğini söyledi.

İsrail'in müzakere girişimine yanıt vermemesinin askeri durumu kötüleştirdiğine dikkati çeken Avn, Lübnan halkının çektiği sıkıntıların da arttığını kaydetti.

Avn, Mısır'ın Lübnan'ın istikrarı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü düşünerek müzakere girişimine verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Lübnan'a gönderilen insani yardımlar için de teşekkür etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Hizbullah'ın 2 Mart'ta İsrail'e düzenlediği saldırıya tepki göstererek, "Lübnan, kendi topraklarında başkalarının savaşlarına sahne olmak istemiyor." dedi.

Lübnan halkının dayanışma göstererek iç çatışmaya sürüklenmeyi reddettiğine vurgu yapan Avn, Lübnan ordusu ve güvenlik güçlerinin hem yerinden edilenlerin güvenliğini sağlamak hem de Lübnan'daki sosyal huzuru korumak için teyakkuzda olduğuna dikkati çekti.

Lübnan, İsrail'in saldırı ve işgal tehditlerini kınayarak BMGK'ye şikayette bulunacağını açıkladı

Lübnan Bakanlar Kurulu, İsrail'in Lübnan'da Litani Nehri'nin güneyindeki bölgeyi işgal altına alma yönündeki tehditlerini ve altyapıyı hedef alan saldırılarını kınayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) resmi şikayette bulunacağını bildirdi.

Başbakan Nevvaf Selam başkanlığında gerçekleştirilen olağan kabine toplantısında, İsrail’in saldırıları ve bunların yol açtığı yerinden edilme krizinin etkileri ele alındı.

Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Enformasyon Bakanı Paul Markus, İsrail'in Litani Nehri'nin güneyindeki bölgeyi işgal altına alma yönündeki tehditlerini ve altyapıyı hedef alan saldırılarını kınadıklarını belirtti.

Markus, köprülerin bombalanması, evlerin hedef alınması ve sivillerin zorla yerinden edilmesinin uluslararası hukuk ve BM Şartı'na aykırı olduğunu vurguladı.

Lübnan hükümetinin, İsrail'in ihlallerine ve saldırı ve işgal tehditlerine karşı BMGK'ye resmi şikayette bulunacağını aktaran Markus, Başbakan Selam'ın da BM Genel Sekreteri ile doğrudan temas kuracağını ifade etti.

Bakan Markus, başkent Beyrut’ta güvenliğin artırılması kapsamında ordu ve iç güvenlik güçlerinin devriyelerinin yoğunlaştırıldığını da bildirdi.


Dışişleri: Türk işletenli tankere Karadeniz'de gerçekleştirilen saldırıyı büyük endişeyle karşılıyoruz
İstanbul'daki FETÖ operasyonunda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı
STRATCOM Zirvesi yarın başlıyor
"Yenidoğan çetesi" davasında ara karar açıklandı
Diyarbakır'da 4 işçinin öldüğü kazaya ilişkin 10 sanığa 15'er yıla kadar hapis istemi

Benzer haberler

İran’ın başkenti Tahran’da art arda patlamalar meydana geldi

İran’ın başkenti Tahran’da art arda patlamalar meydana geldi

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Lübnan, başkalarının savaşlarına sahne olmak istemiyor

İran, İsrail'e düzenlediği 10'uncu misillemede Tel Aviv ve çevresini hedef aldı

Lübnan resmi haber ajansı: İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine fosfor bombasıyla saldırdı

Lübnan resmi haber ajansı: İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine fosfor bombasıyla saldırdı
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini hedef alan saldırılarında 5 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini hedef alan saldırılarında 5 kişi öldü
Axios: ABD Savunma Bakanlığı, İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığı yapıyor

Axios: ABD Savunma Bakanlığı, İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığı yapıyor
