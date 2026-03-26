Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Lübnan, başkalarının savaşlarına sahne olmak istemiyor
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin "başkalarının savaşlarına sahne olmayacağını" söyledi.
Beyrut
Lübnan Cumhurbaşkanlığından Avn'ın Baabda Sarayı'nda Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'yle görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.
Avn, Lübnan'ın müzakereler üzerinden saldırıların durdurulması, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi, silahların devletin tekelinde toplanması ve bunun dışında bir silahlı oluşumun kalmaması ve sınır güvenliğinin sağlanmasını amaçladığını ancak İsrail'in söz konusu müzakere girişime yanıt vermediğini söyledi.
İsrail'in müzakere girişimine yanıt vermemesinin askeri durumu kötüleştirdiğine dikkati çeken Avn, Lübnan halkının çektiği sıkıntıların da arttığını kaydetti.
Avn, Mısır'ın Lübnan'ın istikrarı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü düşünerek müzakere girişimine verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Lübnan'a gönderilen insani yardımlar için de teşekkür etti.
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Hizbullah'ın 2 Mart'ta İsrail'e düzenlediği saldırıya tepki göstererek, "Lübnan, kendi topraklarında başkalarının savaşlarına sahne olmak istemiyor." dedi.
Lübnan halkının dayanışma göstererek iç çatışmaya sürüklenmeyi reddettiğine vurgu yapan Avn, Lübnan ordusu ve güvenlik güçlerinin hem yerinden edilenlerin güvenliğini sağlamak hem de Lübnan'daki sosyal huzuru korumak için teyakkuzda olduğuna dikkati çekti.
Lübnan, İsrail'in saldırı ve işgal tehditlerini kınayarak BMGK'ye şikayette bulunacağını açıkladı
Lübnan Bakanlar Kurulu, İsrail'in Lübnan'da Litani Nehri'nin güneyindeki bölgeyi işgal altına alma yönündeki tehditlerini ve altyapıyı hedef alan saldırılarını kınayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) resmi şikayette bulunacağını bildirdi.
Başbakan Nevvaf Selam başkanlığında gerçekleştirilen olağan kabine toplantısında, İsrail’in saldırıları ve bunların yol açtığı yerinden edilme krizinin etkileri ele alındı.
Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Enformasyon Bakanı Paul Markus, İsrail'in Litani Nehri'nin güneyindeki bölgeyi işgal altına alma yönündeki tehditlerini ve altyapıyı hedef alan saldırılarını kınadıklarını belirtti.
Markus, köprülerin bombalanması, evlerin hedef alınması ve sivillerin zorla yerinden edilmesinin uluslararası hukuk ve BM Şartı'na aykırı olduğunu vurguladı.
Lübnan hükümetinin, İsrail'in ihlallerine ve saldırı ve işgal tehditlerine karşı BMGK'ye resmi şikayette bulunacağını aktaran Markus, Başbakan Selam'ın da BM Genel Sekreteri ile doğrudan temas kuracağını ifade etti.
Bakan Markus, başkent Beyrut’ta güvenliğin artırılması kapsamında ordu ve iç güvenlik güçlerinin devriyelerinin yoğunlaştırıldığını da bildirdi.
