Lübnan resmi haber ajansı: İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine fosfor bombasıyla saldırdı
Hizbullah, gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerleri ve İsrail'in kuzeyindeki noktalara 40 saldırı düzenlediğini duyurdu.
Beyrut
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mensuplarıyla çatışmaların yaşandığı beldelere beyaz fosfor bombasıyla saldırı düzenlediği belirtildi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde Deyr Siryan, Kantara, Taybe, Yahmer eş-Şakif, Zavtar, Furun el-Ganduriyye ve Burc Kalavay beldelerine fosfor bombalarıyla saldırdı.
Ayrıca, Deyr Siryan ile Kantara-Taybe yolunda İsrail askerlerinin hedef alınmasının ardından İsrail ordusuna ait Apache helikopteri Taybe beldesi üzerinde görüldü.
Öte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in kuzeyindeki noktalara yönelik saldırılar yoğunlaştı.
Gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerleri ve İsrail'in kuzeyindeki noktalara 40 saldırının düzenlendiği belirtildi.
Çok sayıda yerleşim yeri ve askeri üs, roketler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındı.
Lübnan'ın güneyindeki Deyr Siryan beldesinde İsrail ordusuna ait bir Merkava tankı daha vuruldu.
Hizbullah'tan daha önce yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail askerleriyle süren çoğun çatışmalarda 19 Merkava tankının hedef alındığı duyurulmuştu.
Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine düzenlediği roket saldırısında 1 kişi öldü
Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Hizbullah'ın attığı roketlerin İsrail’in kuzeyindeki Nehariye beldesinde 3 bölgeye isabet ettiği aktarıldı.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, Nehariye beldesine isabet eden roketler nedeniyle bir kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı duyuruldu.
Açıklamada, şarapnel nedeniyle ağır yaralanan 30'lu yaşlarındaki bir İsrailli'nin öldüğü, 50'li yaşlarındaki durumu ağır bir yaralının ise hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Basına yansıyan görüntülerde Nehariye beldesinde roketlerin isabet etmesi sonucu birkaç binanın ciddi hasar aldığı ve bazı araçların yandığı görüldü.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise beldeye askeri arama-kurtarma birliklerinin sevk edildiği açıklandı.
Mısır: İsrail'in Lübnan'a saldırılarının durması için yoğun temaslar yürütüyoruz
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarını ve kara işgalini kınayarak, bunların durdurulması için yoğun diplomatik temaslar yürüttüklerini söyledi.
Abdulati, İsrail'in Lübnan'ın egemenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlallerini kınadıklarını vurgulayarak, İsrail'in Lübnan topraklarının tamamından çekilmesi gerektiğini ifade etti.
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sona erdirilmesi için yoğun çaba yürüttüklerini kaydeden Abdulati, "Bu kapsamda İsrail tarafı, ABD ve Fransa başta olmak üzere uluslararası aktörlerle temas halindeyiz. Fransız ortaklarımızla koordinasyon içinde, gerilimin düşürülmesi, İsrail ihlallerinin durdurulması ve kara operasyonlarının sona erdirilmesi için çalışıyoruz." dedi.
Görüşmede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının tam ve kapsamlı şekilde uygulanmasının öneminin ele alındığını aktaran Abdulati, devlet kurumlarının, başta Lübnan ordusu olmak üzere, desteklenmesi gerektiğini ve devlet otoritesinin Lübnan'ın tamamında tesis edilmesinin önemine işaret etti.
Abdulati, "Lübnan'a tam destek verdiğimizi ve yanında olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz." ifadelerini kullandı.