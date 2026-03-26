AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de patlama sesleri duyuluyor Hayfa'dan son duruma ilişkin yayındayız Beyrut'un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
Dünya

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini hedef alan saldırılarında 5 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti.

Muhammed Emin Canik, Ethem Emre Özcan  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini hedef alan saldırılarında 5 kişi öldü

İstanbul

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Bint Cubeyl kentinin Saff el-Heva bölgesine düzenlediği saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Kefr Rumman beldesinin Maakil Mahallesinde bir binayı bombalaması sonucu yerle bir olan binada 2 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan'ın Sur kentine bağlı Cebel Batım ve Mecdel Zun beldeleri de İsrail saldırılarının hedefi oldu.

İsrail basını, Hizbullah'ın son 24 saatte İsrail yönüne 600 roket ve İHA fırlattığını iddia etti

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü ve işgalini genişlettiği Lübnan'daki Hizbullah'ın son 24 saatte İsrail yönüne 600 roket, havan topu ve İHA fırlattığı öne sürüldü.

İsrail’de yayın yapan "İ24News" televizyonunun haberine göre Hizbullah'ın saldırıları, İsrail’in kuzeyini ve Lübnan’ın güneyindeki İsrail ordusunu hedef aldı.

Hizbullah'ın son 24 saatte İsrail yönüne 600 roket, havan topu ve İHA fırlattığı öne sürüldü.

Haberde, Hizbullah'ın gerçekleştirdiği saldırıların yarısından fazlasında Lübnan'ın güneyini işgal eden İsrail askerlerinin hedef alındığı vurgulandı.

İsrail, işgalini genişletmek üzere kara saldırıları başlattığı Lübnan'ın güneyinde 3 askerinin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, en son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1094 kişinin hayatını kaybettiği bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

