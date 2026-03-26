Trump, ABD'nin NATO'dan gelecek hiçbir şeye ihtiyacının olmadığını yineledi

ABD Başkanı Donald Trump, NATO üyesi ülkelerin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları esnasında hiçbir şey yapmadıklarını savunarak, NATO'dan gelecek hiçbir şeye ihtiyaçlarının olmadığını yineledi.

Yasin Yorgancı  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
Ankara

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları esnasında NATO üyesi ülkelerin hiçbir şey yapmadıklarını savunan ​​​​​​​Trump, "ABD'nin NATO'dan gelecek hiçbir şeye ihtiyacı yok ancak bu çok önemli durumu asla unutmayacak." ifadesini kullandı.

Trump, 17 Mart'taki sosyal medya paylaşımında da "Böylesine büyük bir askeri başarı elde etmiş olmamız nedeniyle artık NATO ülkelerinin yardımına ihtiyacımız yok ya da istemiyoruz. Asla ihtiyacımız olmadı." görüşünü paylaşmıştı.

Trump, İran'ın anlaşma konusunda geç olmadan ciddiyetini göstermesi gerektiğini savundu

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak kamuoyuna teklifi değerlendirdiklerini söylediklerini, geç olmadan ciddiyetlerini göstermeleri gerektiğini, aksi takdirde hiç hoş olmayacağını savundu.

İranlı müzakerecilerin "çok farklı ve garip" olduklarını ileri süren Trump, "Askeri olarak tamamen yok edildikleri ve geri dönüş şansları sıfır olduğu için bir anlaşma yapmamız için 'yalvarıyorlar' oysa kamuoyuna sadece 'teklifimize baktıklarını' söylüyorlar." ifadesini kullandı.

Trump, çok geç olmadan İran'ın ciddiyetini bir an önce göstermesi gerektiğini, aksi takdirde geri dönüşünün ve hiç hoş olmayacağının altını çizdi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

