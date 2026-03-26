İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor Hayfa'dan son duruma ilişkin yayındayız
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Axios: ABD Savunma Bakanlığı, İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığı yapıyor

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta çatışmaları sonlandırmak üzere "büyük bir son vuruş" hazırlığında olduğu iddia edildi.

Emirhan Demir  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
Axios: ABD Savunma Bakanlığı, İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığı yapıyor

Ankara

ABD'de yayın yapan Axios haber portalının iki ABD'li yetkili ile bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedilmemesi halinde "askeri tırmanış" bekleniyor.

İsimleri açıklanmayan kaynaklar, Pentagon'un, İran'a yönelik "son vuruş" hazırlığında olduğunu belirtti.

Kaynaklar, bu hazırlıklar kapsamında İran'ın stratejik açıdan önemli Hark, Larak, Ebu Musa ve diğer adalarının işgali, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda İran petrolünü taşıyan gemilerin ablukaya alınması seçeneklerinin değerlendirildiğini ifade etti.

Haberde, bazı ABD'li yetkililerin "çatışmaları sonlandırmak üzere ezici güç gösterisinin", görüşmelerde ABD'ye daha fazla pazarlık gücü vereceğini düşündükleri aktarıldı.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, arabuluculuk çabalarını sürdürüyor

Müzakere çabalarıyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak da Türkiye, Pakistan ve Mısır'ın, taraflar arasında görüşme organize etme çabalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Kaynak, İran'ın, ABD'nin ilk etaptaki taleplerini reddettiğini ancak müzakerelerden tamamen çekilmediğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün ABD ile İran arasındaki müzakerelerin sürdüğünü söylemiş, "Başkan'ın (Donald Trump) tercihi her zaman barıştır ancak İran, askeri açıdan mağlup oldukları gerçeğini kabul etmezse Başkan Trump, onların şimdiye kadar hiç olmadığı kadar sert şekilde vurulduklarından emin olacaktır." ifadesini kullanmıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 358 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Uraloğlu, Karadeniz'de saldırıya uğrayan gemiye ilişkin açıklamada bulundu
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarına karşı Türkiye'nin tutumuna ilişkin paylaşım
Tayfa Yeni Nesil Gençlik Sempozyumu, İstanbul'da düzenlendi
Muğla'da yağışlar baraj ve göletleri doldurdu

Benzer haberler

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini hedef alan saldırılarında 5 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini hedef alan saldırılarında 5 kişi öldü

Axios: ABD Savunma Bakanlığı, İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığı yapıyor

Trump, ABD'nin NATO'dan gelecek hiçbir şeye ihtiyacının olmadığını yineledi

ABD’den Irak’taki vatandaşlarına "derhal ayrılın" çağrısı

ABD’den Irak’taki vatandaşlarına "derhal ayrılın" çağrısı
Hürmüz Boğazı kriziyle gelirleri artan Rusya’nın emtia üretimi sınırlı kalıyor

Hürmüz Boğazı kriziyle gelirleri artan Rusya’nın emtia üretimi sınırlı kalıyor
ABD'nin müdahaleyle alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Maduro, yeniden hakim karşısına çıkacak

ABD'nin müdahaleyle alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Maduro, yeniden hakim karşısına çıkacak
