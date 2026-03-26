Dolar
44.37
Euro
51.36
Altın
4,448.99
ETH/USDT
2,072.00
BTC/USDT
69,510.00
BIST 100
12,816.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor Hayfa'dan son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

ABD’den Irak’taki vatandaşlarına "derhal ayrılın" çağrısı

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak'taki vatandaşlarına derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

Haydar Karaalp  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
Bağdat

Büyükelçilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran’a bağlı silahlı grupların Irak genelinde, aralarında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) de bulunduğu alanlarda Amerikan vatandaşları ve ABD ile bağlantılı hedeflere yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, ABD’nin Irak’taki diplomatik misyonunun açık kalmaya devam ettiği, ancak güvenlik riskleri nedeniyle vatandaşların Bağdat’taki büyükelçilik ya da Erbil’deki başkonsolosluğa gitmemeleri gerektiği ifade edildi. Irak hava sahasında roket ve insansız hava aracı (İHA) tehdidinin sürdüğü de vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığının Irak için en yüksek seviye olan, “Seviye 4: Seyahat etmeyin” uyarısının geçerli olduğu hatırlatılan açıklamada, “Hiçbir nedenle Irak’a seyahat etmeyin. Ülkedeyseniz derhal ayrılın” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, İran ve ona bağlı silahlı grupların Irak’ta ciddi güvenlik tehdidi oluşturduğu, bu grupların diplomatik tesisler, enerji altyapıları, şirketler ve yabancıların bulunduğu oteller ile ticari havalimanlarını hedef aldığı kaydedildi. Söz konusu grupların ABD vatandaşlarını kaçırma girişiminde bulunabileceği de belirtildi.

Öte yandan, Irak’taki sınır geçişlerine ilişkin Ürdün, Suudi Arabistan ve Türkiye ile bağlantılı kapılarda sınırlı güncellemeler yapıldığı bilgisi de paylaşıldı.

ABD daha önce de İran’a bağlı milis grupların artan saldırıları nedeniyle, Irak’taki Amerikan vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet