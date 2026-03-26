Beyrut'un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran’ın başkenti Tahran’da art arda patlamalar meydana geldi

ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki İran’ın başkenti Tahran’da art arda şiddetli patlamalar yaşandı.

Tolga Akbaba  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
İran’ın başkenti Tahran’da art arda patlamalar meydana geldi

Tahran

İran’a yönelik ABD-İsrail saldırıları devam ediyor.

AA muhabiri, Tahran’da savaş uçaklarının seslerinin duyulmasının ardından şiddetli patlamalar yaşandığını bildirdi.

Patlamaların kentin güneyi ile batısında gerçekleştiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şehirde yer yer savaş uçaklarının sesleri duyulmaya devam ederken İran hava savunma sistemlerinin yoğun olarak çalıştığı görüldü.

