Rusya Devlet Başkanı Putin: Orta Doğu’daki çatışmanın sonuçları öngörülemez

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, petrol fiyatlarının yükseldiğini, küresel piyasaların çalkalandığını belirterek, "Orta Doğu’daki çatışmanın sonuçları şimdilik öngörülemez. Bana kalırsa, çatışmanın tarafları bile öngöremiyor." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
Moskova

Putin, Moskova'da Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği (RSPP) Toplantısı'nda konuştu.

Orta Doğu’daki çatışmaların dünyayı giderek daha fazla etkilediğini anlatan Putin, "Uluslararası lojistik, üretim ve işbirliği zincirlerine ciddi zarar veriyor. Hidrokarbon ve metal çıkarma, işleme, gübre üretimi ve diğer birçok mal ve ürünle ilgili sektörlerin tamamı darbe aldı." ifadelerini kullandı.

Putin, çatışmaların etkisinin Kovid-19 salgını dönemiyle kıyaslandığına işaret ederek, "Orta Doğu’daki çatışmanın sonuçları şimdilik öngörülemez. Bana kalırsa, çatışmanın tarafları bile öngöremiyor." dedi.

Rusya’nın emtia fiyatlarındaki artıştan elde ettiği konjonktürel gelirlerin ihtiyatlı kullanılması gerektiğini vurgulayan Putin, "Geleneksel ihracatımızın fiyatları yükselirken piyasalar da çalkantılı bir dönemden geçiyor. Bugün piyasalar bir yöne sallandıysa, yarın diğer yöne sallanabilir." diye konuştu.

Küresel ticaretteki sarsıntıların hız kazandığını belirten Putin, "Bunlar, yeni bir gerçeklik haline geliyor ve tüm küresel ekonominin yeni bir duruma geçişine eşlik ediyor. Zamanın getirdiği zorluklara cevap verebilmek için Rusya da güçlü olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

