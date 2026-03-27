Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna, enerji şantajı yapıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın enerji sevkiyatında güvenilir konumunu korumaya devam ettiğini belirterek, “Enerji şantajını yapan ve yapmaya devam eden Kiev’dir.” dedi.

Emre Gürkan Abay  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
Moskova

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, ABD’nin Kuzey Akım boru hatlarını “kontrol etmek” istediğine yönelik açıklamalarını değerlendiren Peskov, “Kuzey Akım uluslararası bir şirketti ve yabancı şirketlerin katılımıyla kurulmuştu. Bunların çoğu projeden çekildi ancak boru hatlarının mülkiyeti korunuyor ve bunlar Gazprom’a ait.” diye konuştu.

Peskov, Kuzey Akım’daki hatlardan birinin tahrip edildiğini ve diğer hattın da gün geçtikçe deniz koşulları nedeniyle daha fazla tahrip olduğunu söyledi.

Yaptırımlar nedeniyle boru hatlarıyla ilgili hukuki açıdan karmaşık bir durum yaşandığına işaret eden Peskov, “ABD, uluslararası enerji altyapısını kontrolü altına almaya eğilimlidir. Bu, apaçık ortada.” ifadelerini kullandı.

Peskov, Ukrayna’nın, ABD ve Kazakistanlı şirketlerin de ortakları arasında bulunduğu Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) altyapısına yönelik saldırılarını eleştirerek, “Enerji şantajını yapan ve yapmaya devam eden Kiev’dir. Bu durum, hem bizim şirketimizin hem Amerikan şirketlerinin hem de Kazakistanlı şirketlerin çıkarlarına zarar vermektedir. Ne olursa olsun, Rusya, dünya çapında enerji güvenliğinin güvenilir bir garantörü olmaya devam ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’nin, Rusya ile karşılıklı ekonomik ilişkileri Ukrayna konusunun çözümüne bağlama eğiliminde bulunduğunu belirten Peskov, bu yaklaşım nedeniyle iş dünyasının zarar gördüğünü söyledi.

