Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran, UAEA Başkanı'nı "nükleer tesislere saldırıyı kınamak yerine tesisleri yok etme yolunu göstermekle" suçladı

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'yi "ABD ve İsrail'in ülkedeki nükleer tesislere düzenlediği saldırıları kınamak yerine İran'ın meşru nükleer faaliyetlerini yok etmenin yolunu göstermekle" suçladı.

Ahmet Dursun  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
Ankara

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, UAEA Başkanı Grossi'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırıları kınamamasına tepki gösterdi.

Grossi'nin şu ana kadar "hiçbir zaman faydalı bir şey yapmadığı, aksine zaman zaman yaptığı yıkıcı açıklamalarla durumu daha da kötüleştirdiği" yorumunda bulunan Garibabadi, "Son açıklamasında, 'Nükleer savaş olmadığı sürece hiçbir savaş İran'ın nükleer kapasitesini yok edemez' dedi ve 'Umarım bu olmaz' diye ekledi. Uluslararası bir kuruluşun genel müdürü mü yoksa bir medya analisti mi?" sorusunu yöneltti.

Garibabadi, Grossi'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları, özellikle de Buşehr nükleer santraline yapılan son iki saldırıyı henüz kınamadığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın koruma altındaki nükleer programı ve diğer yıkıcı ve yasa dışı silahların kullanımı üzerindeki savaşın etkileri konusunda ciddi bir uyarıda bulunmak yerine, İran'ın meşru ve yasal nükleer faaliyetlerini yok etmenin yolunu gösteriyor! İran İslam Cumhuriyeti, Ajans Genel Direktörü'nün bu taraflı ve pasif açıklamalarına şiddetle karşı çıkmakta ve bunlara karşı ciddi bir uyarıda bulunmaktadır."

UAEA Başkanı Grossi, Amerikan CBS News'in Face The Nation programında, "Nükleer savaş olmadığı ve akıl almaz bir şekilde yıkıma yol açmadığı sürece hiçbir savaş İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldıramaz. Umarız böyle bir durum olmaz." demişti.

Hafta sonu yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava görülecek
STRATCOM Zirvesi 2026'da "Küresel Düzende Yeni Çerçeve: Stratejik İletişim Perspektifi" Paneli yapıldı
Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranında iki ayda yüzde 80'e yakın artış
Adana'da depremde yıkılan binanın sanıklarına verilen cezanın gerekçesinde "özensiz imalat" vurgusu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Stratejik iletişim bir iç güvenlik unsuru haline de gelmektedir

Benzer haberler

İran, Hürmüz Boğazı'nın ABD-İsrail ve destekçileriyle bağlantılı gemilere kapalı olduğunu yineledi

İran, Hürmüz Boğazı'nın ABD-İsrail ve destekçileriyle bağlantılı gemilere kapalı olduğunu yineledi

Tahran esnafı savaşın olumsuz etkisini derinden hissediyor

İran, UAEA Başkanı'nı "nükleer tesislere saldırıyı kınamak yerine tesisleri yok etme yolunu göstermekle" suçladı

ABD Başkanı Trump: İran benden 7 gün istedi, onlara 10 gün süre verdim

ABD Başkanı Trump: İran benden 7 gün istedi, onlara 10 gün süre verdim
ABD’nin hedefindeki Basra Körfezi'nde kontrolü güç çok sayıda ada mevcut

ABD’nin hedefindeki Basra Körfezi'nde kontrolü güç çok sayıda ada mevcut
İran'ın misillemesi nedeniyle Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı

İran'ın misillemesi nedeniyle Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı
