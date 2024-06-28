Dolar
32.86
Euro
35.16
Altın
2,335.78
ETH/USDT
3,455.40
BTC/USDT
61,400.00
BIST 100
10,725.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli futbolcular Kenan Yıldız ve Salih Özcan takımın kamp yaptığı Barsinghausen’de basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

Rekabet Kurulundan Canon'a 38,3 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri AŞ'ye (Canon) 38,3 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Mertkan Oruç  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
Rekabet Kurulundan Canon'a 38,3 milyon lira ceza

Ankara

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, şirkete yönelik yürütülen soruşturma süreci ve alınan karara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, şirketin baskı, kopyalama, görüntüleme ile foto-video ürünleri, dijital SLR kamera, dijital video kamera, aynasız kompakt sistem kamera ve değiştirilebilir lens ürünlerinden oluşan optik ürünlerin üretimi ve satışı alanında faaliyet gösterdiği ifade edildi.

Kuruluş hakkında 11 Mayıs 2023'te soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda Canon'un sağlayıcısı olduğu ürünlerin yeniden satışını gerçekleştiren satıcıların veya bayilerin, bağımsız şekilde belirlemesi gereken satış fiyatlarına müdahale bulunarak yeniden satış fiyatlarını tespit edip etmediğinin araştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, konuya ilişkin sözlü savunma toplantısının da 4 Haziran'da gerçekleştirildiği aktarıldı.

Yapılan değerlendirme sonucu Canon'un yeniden satıcıların fiyatlarını tespit ederek 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiği sonucuna ulaşıldığı belirtilen açıklamada, şirkete 38 milyon 300 bin 958 lira idari para cezası verildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İş insanı Can Kıraç son yolculuğuna uğurlandı
Türk savaş gemileri KKTC limanlarına Kabotaj Bayramı ziyareti yapacak
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bingöl'ün 2 ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Suriye'yle ilişkiler) Kurulmaması için hiçbir sebep yok

Benzer haberler

Rekabet Kurulundan Canon'a 38,3 milyon lira ceza

Rekabet Kurulundan Canon'a 38,3 milyon lira ceza

Rekabet soruşturmalarına süre ayarı geldi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet