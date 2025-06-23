Rekabet Kurulu, Fakir firmasına uzlaşma sonucunda 26 milyon lira ceza verdi
Rekabet Kurulu, Fakir Elektrikli Ev Aletleri firmasına uzlaşma sonucunda, 26 milyon lira ceza verilmesini kararlaştırdı.
Ankara
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Fakir Elektrikli Ev Aletleri'nin, yeniden satıcılarının satış fiyatlarını belirlediğini, Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt arasında dolaylı bilgi değişimine aracılık ederek, topla-dağıt karteline taraf olduğunu tespit etti.
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Fakir Elektrikli Ev Aletleri, soruşturma sürecinde uzlaşma yolunu tercih etti.
Bu kapsamda, verilen idari para cezasında yüzde 25 indirim uygulayan Kurul, şirkete yaklaşık 26 milyon lira ceza verdi ve böylece soruşturma sonlandırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.