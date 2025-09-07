Dolar
41.24
Euro
48.32
Altın
3,586.69
ETH/USDT
4,292.90
BTC/USDT
111,030.00
BIST 100
10,729.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Belçika’nın başkenti Brüksel’de Filistin’e destek yürüyüşü düzenleniyor Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gaziantep’te Hafız Hüseyin Emre Kur'an Kursu Açılış Programı'nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Otomotiv endüstrisi ağustosta 2,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Türkiye otomotiv endüstrisi ağustos ayında 2 milyar 733 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Cem Şan  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
Otomotiv endüstrisi ağustosta 2,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Bursa

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin ağustos ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,3 artışla 2 milyar 733 milyon dolara ulaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Otomotiv endüstrisinin ocak-ağustos dönemi ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,9 artarak 26 milyar 547 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektörün Türkiye ihracatından aldığı pay da yüzde 12,5 oldu.

Tedarik endüstrisi ihracatı 1,2 milyar doları aştı

Sektör ihracatında en büyük ürün grubu olan "tedarik endüstrisi"nin ağustos ayı ihracatı yüzde 1 artışla 1 milyar 221 milyon dolar oldu.

"Binek otomobiller" ihracatı ağustosta yüzde 2 düşerek 705 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 9 düşüşle 366 milyon dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı yüzde 26 artışla 272 milyon dolar ve "çekiciler" ihracatı da yüzde 19 artışla 127 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

OİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ağustos ayı ihracatı 42 milyon dolar olarak açıklandı.

Almanya'ya ihracat yüzde 41 arttı

Ağustos ayında sektörün en büyük pazarı olan Almanya'ya ihracat yüzde 41 artışla 499 milyon dolar oldu.

Fransa yüzde 14 artış ve 281 milyon dolar ihracat rakamıyla ikinci büyük pazar olurken, üçüncü büyük pazar İspanya'ya ise geçen ay yüzde 59 artışla 238 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracat liderliğini ağustos ayında da sürdürdüğünü belirterek, "Çekiciler ve otobüs-minibüs-midibüs ürün gruplarında çift haneli artışlar kaydettik. Almanya'ya yüzde 41, İspanya'ya ise yüzde 59 ihracat artışı sağladık. İlk sekiz ayda toplam ihracatımızı 26,5 milyar doların üzerine taşıyarak Türkiye ihracatına en büyük katkıyı sağlayan sektör olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mevlana Müzesi'nde milli maç yoğunluğu
AK Parti, milletvekilleriyle Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret edecek
Denetimli serbestlik yükümlüleri 1534 okulun bakım ve onarımını yaptı
İletişim Başkanı Duran: Yükselen güç olarak Türkiye, bölgemizde ve dünyada sorunların çözümünde aktif rol oynamaktadır
MSB'den A Milli Kadın Voleybol Takımına özel video klip

Benzer haberler

Somali, ülke güvenliği için uluslararası işbirliğini genişletiyor

Somali, ülke güvenliği için uluslararası işbirliğini genişletiyor

Otomotiv endüstrisi ağustosta 2,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Eğirdir Gölü'ne can suyu verecek proje için imzalar atıldı

Ankara ve çevre iller için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara ve çevre iller için kuvvetli yağış uyarısı
Balıkesir'de 4,9 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem

Balıkesir'de 4,9 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem
Adıyaman deprem öncesine göre 410 derslik fazlasıyla eğitime başlıyor

Adıyaman deprem öncesine göre 410 derslik fazlasıyla eğitime başlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet