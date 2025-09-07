Dolar
Gündem

Ankara ve çevre iller için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara ve çevre iller için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
Ankara ve çevre iller için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın gece ilk saatlerden itibaren Ankara, sabah saatlerinden itibaren Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerindeki sağanak ve gök gürültülü sağanağın aralıklı ve yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

