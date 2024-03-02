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Ekonomi

MTA'dan ruhsatlı 5 jeotermal alan ihalesi

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünce (MTA), "47. Etap" olarak adlandırılan 5 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat alanı ihale edilecek.

Gökçe Topbaş  | 02.03.2024 - Güncelleme : 02.03.2024
MTA'dan ruhsatlı 5 jeotermal alan ihalesi

Ankara

MTA'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 1, Manisa'nın Alaşehir İlçesinde 1 ve Salihli ilçesinde 1 , Adana'nın Çukurova ilçesinde 1 ve Sivas'ın Merkez ilçesinde 1 olmak üzere toplam 5 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat alanının kapalı teklif usulüyle ihalesi yapılacak.

Muhammen bedelleri 14 milyon 145 bin lira ile 44 milyon 590 bin, geçici teminat bedelleri ise 424 bin 350 lira ile 1 milyon 337 bin 700 lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 20 Mart Pazartesi günü saat 10.30 ile 10.50 arasında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilecek.



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