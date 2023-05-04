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Ekonomi

Moody's, ABD'nin borç limiti çıkmazına ilişkin senaryo analizlerini yayımladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD'deki borç limiti belirsizliğinin krediler üzerindeki etkilerini analiz ettiği 3 farklı senaryo yayımladı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 04.05.2023 - Güncelleme : 04.05.2023
Moody's, ABD'nin borç limiti çıkmazına ilişkin senaryo analizlerini yayımladı

New York

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Kongre'ye yazdığı son mektupta, borç limitine yönelik önlemlerin 1 Haziran'a kadar tükenebileceğini öne sürdüğü anımsatıldı.

Söz konusu mektubun müzakerelerle ilgili piyasa endişelerini artırdığına işaret edilen açıklamada, Moody's'in temel beklentisinin gergin siyasi ortama rağmen borç limitinin yükseltileceği veya askıya alınacağı yönünde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, belirsizliğin kredi risklerini artırdığı vurgulanarak, borç limitinin yükseltilmesi veya askıya alınması, borç limitinin kaldırılmaması ancak hükümetin faiz ödemelerine öncelik vererek temerrüde düşmemesi ve hükümetin bir faiz ödemesini kaçırdığı 3 farklı senaryonun krediler üzerindeki etkileri özetlendi.

Mevcut siyasi dinamikler göz önüne alındığında, borç limitini kaldırma veya askıya alma kararının borcun temerrüde düşmesine çok yakın olmasının muhtemel olduğu belirtilen açıklamada, bunun finansal piyasalardaki oynaklığı yoğunlaştıracağı ve fonlama maliyetleri ile kredi riskini artıracağı kaydedildi.

Açıklamada, hükümetin bütçe müzakerelerinde büyük harcama kesintilerini kabul etmek zorunda kalması durumunda daha fazla sayıda borç veren kuruluşun etkilenebileceği aktarıldı.

Bir anlaşma olmaması ve hükümetin faiz ödemelerine öncelik vermeyi seçmesi durumunda bazı kamu finansmanı ihraççılarının etkileneceği kaydedilen açıklamada, "Faiz ödemelerine öncelik verme kararı, borç yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceği için ABD ülke kredi profilini etkilemeyebilir. Ancak federal fonlamaya bağımlı veya maruz kalan bir dizi kamu finansmanı ihraççısı için kredi baskısı yaratabilir." denildi.

Açıklamada, kaçırılan bir faiz ödemesi ve ülke notunun düşürülmesinin birçok sektörü etkileyeceğine dikkati çekilerek, ülke notuyla doğrudan bağlantılı olan borç veren kuruluşların notlarının da büyük olasılıkla aynı doğrultuda hareket edeceği vurgulandı.

Moody'in açıklamasında, ABD'nin faiz ödemesini kaçırmasının pek olası görülmediği kaydedildi.

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