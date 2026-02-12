KOOP Market ve ESK'nin donuk kıymaya yönelik işbirliği ramazandan sonra da devam edecek
KOOP Market Genel Müdürü Orhan Kozan, Et ve Süt Kurumu (ESK) işbirliğiyle ramazan boyunca indirimli ve sabit fiyatlarla donuk kıyma satacaklarını belirterek, "Donuk kıyma konseptiyle işbirliğimizin uzun süreli devam edeceğini düşünüyoruz." dedi.
Kozan, Ankara'nın Yaşamkent Mahallesi'nde bulunan KOOP Market mağazasında gazetecilere yaptığı değerlendirmede, daha önce sayılı sayıda mağazada uyguladıkları bu konsepti, ramazan boyunca tüm marketlere yaygınlaştıracaklarını söyledi.
Ramazandan sonra da ESK ile yapılan işbirliğinin devam edeceğini ifade eden Kozan, ESK'nin tamamen kendi denetiminde ürettiği ürünleri, soğuk zinciri kırmadan KOOP Market'lere getireceklerini bildirdi.
Kozan, bu ürünleri yine soğuk zinciri koruyarak sergileyeceklerine işaret ederek, "Ramazan ayı boyunca sabit fiyatla, 1 kilogram fiyatı 485 lira olmak üzere tüketicilerimizin beğenisine sunacağız. Aslında bu talep tüketicilerimizden gelmişti. Biz de bunu ESK'nin desteğiyle tüm marketlerimize satmak üzere geliştirdik. Ramazan ayında bunu tüketicilerimize sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.
Donuk kıymada firenin minimum, raf ömrünün de uzun olduğu bilgisini veren Kozan, vatandaşların bu ürünü derin dondurucularında ürünü uzun süre saklayarak diledikleri miktarda kullanabileceklerini anlattı.
"Süt, yağ ve bakliyatla ilgili kampanyalarımız olacak"
Kozan, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin (Tarım Kredi) ürettiği 400 gramlık donuk kıymanın da 194 liradan satışa sunulacağını aktararak, şunları söyledi:
"Bu işbirliği ESK ile devam edecek. Dönem dönem ESK ile başka alanlarda da işbirliği yapıyorduk. Fakat buradaki bu donuk kıyma konseptiyle işbirliğimizin uzun süreli devam edeceğini düşünüyoruz. Sektörde hem toptancılar hem de perakendeciler fiyat sabitlemesine gittiler. Sektörde ramazan boyunca çok ciddi fiyat artışı beklemiyoruz. Daha önce de fiyat sabitlemesine KOOP Market'ler öncülük yapıyordu. Biz bu yıl ayrıca promosyonlar, tüketicilerimizin bütçesini rahatlatacak, onların ilgisini çekecek kampanyalar hazırladık. Sütle, Tarım Kredi fabrikalarında üretilen yağla ve ayrıca bakliyatlarla ilgili kampanyalarımız tüketiciler tarafından mutlaka beğenilecek."
Tüketicilerin endişe etmemesi gerektiğini, haftanın iki günü marketlere bu ürünleri sevk edeceklerini belirten Kozan, "Ürünlerin lojistik ve muhafaza altyapısını sağladık. İlgili mağaza personellerimizden bilgi alarak ürünlerimizi gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Bu arada ESK'ye de bu yaklaşımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz." dedi.